Ansu Fati manda un mensaje a la afición del Barça: "Espero volver a jugar lo antes posible"

Erling Haaland fue el ganador del Golden Boy 2020, galardón que entrega el medio italiano Tuttosport. La lista de cómo quedaba la clasificación se hizo pública el pasado mes de noviembre, pero ha sido este lunes cuando ha tenido lugar una gala marcada por la pandemia del coronavirus.

La mayoría de los premiados han estado en la gala de forma telemática y este ha sido el caso de Ansu Fati. El futbolista del Barcelona quedó segundo en las votaciones -239 puntos por los 302 de Haaland-, pero en lo que se refiere a la votación abierta al público, el español fue el que más respaldo recibió.

Ansu aseguró que el premio "es un orgullo con el que todo jugador sueña desde niño". "Quiero dar las gracias en primer lugar a mis compañeros, porque sin ellos no lo habría logrado y me lo han puesto muy fácil, y a todos mis técnicos", añadió el canterano del Barça.

Ansu Fati, durante un partido del FC Barcelona FC BARCELONA

De los que no se quiso olvidar el joven futbolista es todos sus seguidores, a los que dedicó unas palabras de agradecimientos por sus votos. "Me acuerdo especialmente de todos los fans que me han votado, muchas gracias a todos ellos", dijo Ansu Fati durante su presencia telemática en la gala del Golden Boy.

El gran ganador del premio fue un Haaland al que también dedicó unas palabras el futbolista del Barça. "Quiero felicitar públicamente a Haaland, porque también ha hecho una gran temporada", señaló el internacional español. No hay que olvidar que el delantero noruego milita en las filas del Borussia Dortmund, pero es pretendido por los equipos de Mánchester y por el Real Madrid.

"Estoy muy orgulloso y feliz de recibir el premio Golden Boy 2020, me gustaría agradecer a la afición, a mis compañeros, a mi familia y amigos por todo su apoyo y cariño", escribió el delantero nórdico en sus redes sociales, con el trofeo entre sus manos ya que tampoco pudo acudir a la gala de Tuttosport.

El deseo de Ansu

Ansu Fati continúa recuperándose de la grave lesión que sufrió el pasado noviembre, por la que tuvo que pasar incluso por quirófano, frenando así la gran progresión que ha hecho a lo largo de los últimos meses. Pero el extremo no se para y continúa trabajando para volver muy fuerte.

"Estoy trabajando en la Ciudad Deportiva y espero poder volver a jugar lo antes posible, pero lo más importante es recuperarme bien", afirmó el jugador. Un Ansu Fati que ha querido mandar así un mensaje a los aficionados del Barça, que echan mucho de menos al joven talento azulgrana.

