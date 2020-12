Nace una ilusión en Zorrilla: Messi y Pedri lideran al Barcelona ante el Valladolid

Leo Messi se quedó sin Luis Suárez en verano, sin Ansu Fati una vez iniciada la temporada, pero ha encontrado a su mejor aliado en Pedri. La conexión entre ambos se hizo notar en un gélido Zorrilla, de donde el Barcelona salió victorioso tras imponerse a un Valladolid que gozó de ocasiones, pero que se encontró con un gran Ter Stegen. [Narración y estadísticas: Valladolid 0-3 Barcelona]

Uno no sabe qué Barcelona se va a encontrar. Si el Barça que empata y pierde como nunca o el que demuestra un gran nivel y solvencia en todas sus líneas. La cruz la mostró el pasado fin de semana contra el Valencia, pero donde hay cruz, también hay cara y ante el Valladolid se volvió a ver a un equipo con la tranquilidad para dominar, marcar y aguantar los envites del rival.

Koeman apostó por un cambio de sistema. Sistema de 5-3-2, con una defensa formada por tres centrales y dos laterales que más bien fueron carrileros en Pucela. Le salió bien la jugada al entrenador holandés, aunque no tanto a un Griezmann que no solo no fue titular, sino que no llegó a jugar ni un solo minuto en Valladolid.

Sergio González ya había avisado en la previa de que el Barça no iba a enfrentarse a un Valladolid tímido o con complejo de inferioridad. Así llegó la primera ocasión del encuentro y esta fue para el cuadro blanquivioleta. Weissman probó a Ter Stegen en el 6' de partido, que el portero alemán atajó.

Con el Valladolid manteniendo la presión, el Barcelona se fue acomodando en Zorrilla. Y ahí apareció la mejor versión de Messi. Cuando Leo sonríe, el Barça sonríe y eso se notó en el verde del estadio pucelano. Primer aviso de Leo con un golpeo que se fue por poco a la derecha de la portería de Masip.

Otra vez el argentino gozó de una nueva ocasión, en la que esta vez sí que intervino el portero blanquivioleta para evitar el primero del Barça. La conexión Jordi Alba-Pedri-Messi siguió haciendo daño hasta que fuese Lenglet el que marcase el primero de la noche. De cabeza, el central francés batió a Masip a centro de un Messi omnipresente.

Bonito gesto de Lenglet dedicando su gol a Wagué Reuters

Bonito gesto el que tuvo Lenglet, al sacar una camiseta de Wagué en la celebración, quien dijo adiós a la temporada tras una grave y múltiple lesión en la rodilla. Con el Barça por delante, los azulgranas se convirtieron en los dueños y señores del encuentro.

No tardó en caer el segundo. Ataque colectivo de los de Koeman que culminó Braithwaite para irse a vestuarios aumentando la distancia en el luminoso. La superioridad del cuadro catalán se plasmó en el terreno de juego, pero sobre todo se vio la mejor versión de Messi en lo que va de curso.

Sentencia del '10'

Tras el descanso, Toni Villa salió al rescate y después Orellana, Kike Pérez y Roque Mesa fueron llamados a filas. El Valladolid consiguió inquietar a Ter Stegen, haciendo que el alemán se emplease a fondo para mantener la portería a cero. Pero cuando el Barcelona muestra su cara A es un equipo a temer y así llegó el tercero de los azulgranas con esta vez sí, Messi de actor principal.

Leo Messi celebra su gol al Valladolid en Zorrilla Reuters

Gran pase de tacón de Pedri para que Messi añadiese un gol a su cuenta particular. Fue a abrazar el '10' a su compañero en señal de agradecimiento. Y el tercero del Barça pudo no ser el último, ya que los palos salvaron al Valladolid en los instantes finales del encuentro, aunque antes primero Orellana y luego Kike Pérez tuvieron el gol para los suyos, aunque, cómo no, Ter Stegen lo evitó.

Valladolid 0-3 Barcelona

Valladolid: Masip; Hervías, Joaquín, Javi Sánchez (Guardiola, 78'), Nacho; Jota (Orellana, 57'), Míchel Herrero (Roque Mesa, 57'), Alcaraz, Óscar Plano (Kike Pérez, 57'); Weissman y Marcos André (Toni Villa, 46').

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Araújo (Umtiti, 70'); Alba (Júnior, 70'), De Jong (Sergio Busquets, 70'), Pedri (Coutinho, 81'), Pjanic, Dest; Braithwaite y Messi.

Goles: 0-1, 21' Lenglet; 0-2, 35' Braithwaite; 0-3, 65' Messi.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Joaquín (77'), del Real Valladolid y a Jordi Alba (62'), De Jong (68'), del Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de La Liga, disputado en el estadio José Zorrilla (Valladolid, España), a puerta cerrada.