El Comité indulta a Koeman por sus críticas al VAR tras El Clásico

Ronald Koeman no ha recibido ninguna sanción por sus críticas al VAR después de El Clásico entre Real Madrid y Barcelona del pasado 24 de octubre. El Comité de Competición ha decidido este lunes archivar el expediente extraordinario que se le abrió al entrenador holandés por esos hechos.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", dijo tras la derrota frente al Real Madrid el técnico culé.

La polémica llegó, en especial, por un penalti señalado por Munuera Montero por agarrón de Lenglet sobre Sergio Ramos. "Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona, pero sin embargo no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", añadió entonces Koeman.

Ante esto, se abrió un expediente extraordinario, pero ahora el Comité de Competición lo archiva y para ello ha dado las siguientes razones: "No se ha cometido en este caso esta infracción, interpretando que las declaraciones realizadas constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante".

"Las declaraciones deben ser interpretadas en el contexto en que se realizan y que del conjunto de las críticas realizadas se desprende que las mismas tuvieron lugar en un tono educado y correcto, sin emplear hacia los integrantes del VAR un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante, debiendo aplicarse respecto a su intención el principio in dubio pro reo", señala el Comité.

Sanción al 'Cucho'

El que sí ha sido castigado por el Comité de Competición es el 'Cucho' Hernández. Cuatro partidos le han caído al futbolista por sus palabras sobre el arbitraje de Gil Manzano en el encuentro entre el Getafe y el Granada de La Liga: "Hasta el árbitro sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tomó la molestia de ir a verlo en el VAR. Djené tocó primero el balón y es sorprendente que no fuese a verlo".

"Respeto mucho el trabajo de los árbitros, pero se complican la vida solos. Podía haber ido a mirar. Me molesta que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazando desde el primer minuto", añadió el futbolista del conjunto azulón tras el encuentro.

Ante la sanción, el 'Cucho' ha reaccionado en sus redes sociales: "Hola a todos. Como saben me han sancionado con 4 partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no diré nada pero ya sabrán lo que pienso... A trabajar y animar a mis compañeros desde fuera".

