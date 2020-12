Carrasco: "A veces pienso que si yo fuera otro futbolista, se hablaría de un genio"

Carrasco es otro. De su anterior paso por el Atlético de Madrid a su etapa en China para comenzar una nueva etapa en el Wanda Metropolitano. Un camino un tanto extraño, pero que ha sacado esta temporada 2020/2021 a la mejor versión del belga. Convertido en un fijo para Simeone, el futbolista intenta reivindicarse en su país.

En una entrevista concedida a Voetbal Magazine, Carrasco señala que no siempre se le trata bien en Bélgica. "En España todo el mundo me felicitó por el gol que le marqué a un porterazo como Ter Stegen, en un partido en el que todo el equipo jugó bien. Pero en Bélgica escuché: 'Sí, pero fue por un error del portero'", relata muy disgustado.

"Como es Yannick Carrasco, vamos a señalar lo que está mal. No creo que yo sea un tipo que moleste, siempre soy respetuoso, hablo francés y flamenco y, sin embargo, siempre me critican. ¿Por qué no se alegran cuando hago algo bueno?", continúa denunciando el futbolista del Atlético.

Marc-André Ter Stegen y Yannick Carrasco REUTERS

Le duele a Carrasco esa falta de apoyo y de cariño desde Bélgica: "Estoy orgulloso de ser belga, pero ¿por qué querrías enfatizar el error del portero en lugar de felicitarme por el gol?". De hecho, comenta que si sus actuaciones fuesen firmadas por otro jugador, se hablaría de él como un "genio".

"A veces pienso que si yo fuera otro jugador, se hablaría de un genio. Luego veríamos la repetición un centenar de veces en la televisión y ni siquiera se hablaría del portero", sentencia el jugador rojiblanco. Carrasco no oculta que es algo que le molesta: "Para los tipos como yo, que trabajan mucho, a veces a la sombra, tiene sentido que eso a veces les irrita".

Cuatro años más

Fue el pasado mes de septiembre cuando se confirmó que Yannick Carrasco jugaría durante las próximas cuatro temporadas en el Atlético de Madrid. El tramo final del pasado curso también lo vivió como colchonero, aunque en calidad de cedido por el Dalian Professional FC.

Fue tras el acuerdo entre los dos clubes cuando se confirmó que el belga sería uno más del ejército de Simeone en un Atlético que es el gran candidato para ganar La Liga en la 2020/2021. En lo que va de campaña, Carrasco ha participado en 14 partidos para 833 minutos -entre el campeonato doméstico y la Champions League-, con tres goles y cuatro asistencias en su casillero individual.

