Koeman estalla por el VAR: "En cinco jornadas solo ha entrado contra el Barça"

El FC Barcelona sumó dos derrotas consecutivas en La Liga tras perder el ansiado Clásico contra el Real Madrid. Los de Zidane fueron superiores y Koeman no encontró ninguna solución al atasco culé. El duelo estuvo marcado por varias acciones polémicas y Koeman cargó contra los colegiados y el uso de la tecnología tras cinco jornadas de competición doméstica.

El entrenador del Barça, en rueda de prensa, denunció la arbitrariedad que está viendo en el empleo del VAR en lo que va de temporada. Koeman, tras la pregunta de un periodista, le ha llegado a preguntar a este su opinión sobre la jugada de Sergio Ramos y Lenglet. El reportero desveló que él sí veía infracción y Koeman, inmediatamente, cambió su gesto.

El holandés subrayó que para él "no es penalti" y desveló su conversación con Martínez Munuera al término del partido. Koeman le transmitió que "ojalá" le puedan "explicar un día el tema del VAR aquí en España". "Llevamos cinco jornadas y el VAR solo ha entrado en contra del Barça", ha denunciado el míster del FC Barcelona.

Koeman ha enumerado varios fallos que ha visto durante los anteriores encuentros. "Nunca ha entrado: ni en la jugada de penalti de Messi contra el Sevilla, ni en las dos falta que para mí son rojas contra el Getafe... Y esta ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?", ha criticado Koeman tras perder El Clásico.

Según relató ante los medios, su equipo jugó "bien", creando "oportunidades" y sin merecer "perder el partido". Y es que sostuvo que "algunas decisiones del árbitro" no las entendió y estas influyeron "mucho en el resultado final del choque". Cuando fueron por detrás en el marcador el equipo culé intentó "mejorar y crear ocasiones" con lo que tenían sobre el campo. "Después buscamos frescura por banda con Dembélé y Trincao", explicó sobre sus cambios a partir del 80'. "No me importa perder 1-2 que 1-3", explicó.

Sin embargo, no dudó en repetir que el penalti a Ramos fue "un momento decisivo del partido". "Es normal que los jugadores del Madrid intenten hacer lo máximo para que piten penalti", afirmó, pero a pesar de que existiera un agarrón que él mismo vio, "no tanto como para tirarse hacia atrás".

El Barcelona, tras el pinchazo ante el máximo rival, acumula dos partidos perdidos, uno empatado y dos ganados. Aunque tiene alguna jornada de retraso con respecto a otros equipos, el conjunto catalán ha bajado a la mitad de la tabla con tan solo siete puntos.

Saludo de Luka Modric y Leo Messi después de El Clásico

Un duelo polémico

El colegiado no solo tuvo que intervenir en el penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos, sino que durante el resto del partido también tuvo decisiones trascendentales. En la primera parte se pidió en el equipo catalán un penalti sobre Leo Messi cometido por Casemiro, aunque las imágenes posteriormente reflejaron cómo el brasileño tocó primero balón.

Igualmente, los jugadores del Barcelona reclamaron otra pena máxima por una posible mano de Varane. Sergio Ramos despejó un esférico que dio en el brazo al zaguero francés, aunque el colegiado, tras conversar con sus compañeros del videoarbitraje, decidió no señalar nada.

