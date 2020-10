Las notas del FC Barcelona en El Clásico: el uno por uno del equipo de Koeman

El Clásico se acabó decantando a favor de un Real Madrid que apenas sufrió y que se mostró más cómodo desde el inicio del partido. Primero adelantándose en el luminoso con un tanto de Fede Valverde y luego frenando las internadas de jugadores clave como Leo Messi.

Los de Koeman tuvieron que sobreponerse a ese gol en los primeros minutos y lo hicieron. Sin embargo, el centro del campo no consiguió hacerse con la posesión y en ataque solo Ansu Fati generaba algo de peligro. El despliegue físico de hombres como Valverde o Casemiro superó notablemente a los azulgrana.

La segunda mitad, donde ninguno de los dos terminaba de asentarse, se acabó decidiendo tras un penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos. El equipo de Zidane fue mejor y sus jugadores se lucieron más que las principales referencias culés.

Los jugadores del FC Barcelona se retiran a vestuarios Reuters

Neto: 7. Pese a encajar tres goles, se vio superado por Modric en el tercero; rozó la parada en el penalti de Ramos y poco pudo hacer en el de Valverde. En el tramo final mantuvo al Barça con una doble parada en el área pequeña.

Dest: 6. El reciente fichaje de Koeman no despuntó, pero estuvo correcto en defensa y no cometió ningún error. Se intentó sumar al ataque, aunque sin forzar ninguna jugada clara.

Piqué: 4. El central, que recientemente dio una entrevista criticando a la cúpula del club, falló en el gol de Fede Valverde nada más comenzar el partido y tampoco estuvo seguro ante Benzema y Vinicius.

Lenglet: 4. Cometió un penalti tonto sobre Sergio Ramos. Una acción que cambiaría por completo el devenir del partido.

Jordi Alba: 6. Pese a que era una de las dudas en la convocatoria, acabó destacando por encima de la mayoría de sus compañeros. Sus internadas por banda buscando a Nacho crearon peligro y de ahí llegó el gol de Ansu Fati.

Busquets: 5. En el primer gol se quedó fuera de la jugada y no le dio la continuidad en el centro del campo que necesita el Barcelona para dominar la posesión.

Coutinho: 5. Buscó la portería en alguna que otra contra. Sin embargo, la escasa posesión de larga duración del Barcelona y el buen planteamiento defensivo de los de Zidane le imposibilitó hacer daño en ataque.

Pedri: 4. El joven jugador fue protagonista en Champions, pero El Clásico le vino grande. Completamente desaparecido durante todo el encuentro, ni rompió a la defensa merengue ni generó peligro.

De Jong: 7. El centrocampista estuvo activo durante todo el partido. Comandó la mayoría de contras que realizó el FC Barcelona y dio el paso al frente que Busquets no dio.

Messi: 5. El delantero estrella solo despuntó en la primera mitad. Puso en apuros a la defensa merengue, aunque Casemiro estuvo atento y consiguió frenarle a tiempo. Cuando pudo marcar, se encontró con un inconmensurable Courtois.

Ansu Fati: 9. Mejor jugador del Barça con mucha diferencia. Ansu imprimió velocidad al juego y además anotó el único tanto del partido. Activo durante todo el encuentro, peleó pese a la diferencia de fuerza y veteranía contra Ramos y Varane.

Trincao: S.C. Entró en el 81' por un Pedri que apenas creó peligro durante todo el partido. El joven jugador estuvo desdibujado.

Griezmann: S.C. También salió en el 81'. Protagonista en la previa por el peso que tenía para Koeman, salió para intentar revolucionar el partido sin ninguna influencia.

Dembélé: S.C. Salió en el 82' por Busquets en busca de una remontada que parecía imposible.

Braithwaite: S.C. Koeman le incluyó a seis minutos del final por un Jordi Alba que venía de una lesión.

Koeman: 4. El técnico no terminó de leer bien el partido. El Barcelona salió por debajo del Real Madrid y, pese a reponerse y empatar el encuentro rápidamente, los culés no mostraron su juego habitual. Sin dominar en la posesión ni controlar las arrancadas del conjunto blanco, Koeman no actuó con los cambios hasta los últimos diez minutos.

