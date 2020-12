Entrevista a Leo Messi sobre su futuro en el FC Barcelona con Jordi Évole en laSexta

Llegó el día, Leo Messi habla alto y claro sobre su futuro y otros temas calientes, tanto en lo personal como en lo profesional. Para ello, el futbolista argentino ha aceptado ponerse cara a cara con Jordi Évole, en una entrevista para laSexta que dará mucho de qué hablar.

Comenzó el encuentro con ambos sentados frente a frente. Silencio, Jordi Évole mirando mientras Leo Messi miraba al móvil. Messa blanca, cortinas blancas y tan solo dos vasos de agua hasta que Évole sacó una camiseta para que el astro de Rosario se la firmase a su hijo.

¿Qué vas a hacer en estas fiestas?

Me voy para Argentina, mis hijos y Antonela ya está allá. Nos juntamos muchísimos, mi hermana, mi madre, toda mi familia está allí, siempre nos juntamos, pero ahora con todo esto no sé. Creo que por ahí estaba el margen en diez personas.

¡La intro del #MessiEvole de hoy es DIVINA! pic.twitter.com/uGPtgpCdSe — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

¿Más de Papá Noel o de Reyes?

Se celebran las dos cosas, como acá

¿Algún regalo de infancia que recuerdes?

Yo siempre era pelota, botines, camisetas de fútbol. Siempre algo relacionado con el fútbol. Yo recuerdo una pelota oficial, del torneo de ese momento. Era carísima y para nosotros era difícil llegar a conseguirla. Pero mi papá y mi mamá siempre hicieron lo imposible para que el día de Navidad tuviésemos el regalo que quisiéramos. También recuerdo una camiseta nueva, que recién había salido. ¿De qué equipo? De Newell's. Papá Noel siempre se portó bien conmigo.

Pensé que la entrevista no se llegaría a hacer...

Cuando llegó el momento ese de hablar por Internet, de la pandemia... Yo no soy de opinar sobre cosas tan serias en público, prefiero hacerlo en un círculo privado. Pero soy un hombre de palabra, te dije que haríamos la entrevista, daba igual si la cosa iba bien o mal.

¿Tienes ganas de hablar?

Sí.

Tú me has hecho levantar del sofá, soy de los que se ha tirado al suelo con tus goles... a veces los futboleros somos así. ¿A ti hay alguien que te haga reaccionar de esa manera?

Cuando me empecé a dedicar a esto dejé los ídolos. Lo que más mue mueve a día de hoy son mis hijos.

¿Algún deportista al que admires?

Hay muchos. Rafa Nadal, Federer, LeBron... en todos los deportes siempre hay alguien que destaca y es admirable por su trabajo. Cristiano, en el fútbol. Admiro a todos los que destacan y dejan todo para dar el máximo.

¿Juegas mucho a la Play?

Antes sí, antes sí. Pero cuando nacieron mis hijos lo dejé, ahora que ya empieza a jugar Thiago, estoy volviendo a engancharme. Juego con el equipo que él quiere. He jugado con otros equipos que no son el Barcelona o Argentina. Juego con cualquiera cuando juego contra amigos o desconocidos por Internet.

¿Qué significa la camiseta del Barcelona para ti?

Todo. Siempre lo dije. El Barcelona es mi vida. Llevo acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo más tiempo acá que en mi propio país. El club me formó como jugador y como persona, y yo también siempre dejé todo por el Barcelona. Tengo una relación de amor, a la ciudad, al club, a todo lo que tiene que ver con Barcelona. Mis hijos nacieron aquí también.

Y cuando se toca el pecho...

No, no es postureo. No soy de eso. Si lo he hecho es porque me sale. Es real.

¿Cuánto cuesta la camiseta?

80 o 90 euros. ¿85? Estuve cerca. Las de algún partido sí, pero nos hacen una rebaja. Tampoco es mucho -risas-.

¿Cómo estás?

Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal el verano, antes también por cómo acabó la temporada. Luego llegó lo del burofax y todo eso. Luego es verdad que lo arrastré durante el comienzo. Hoy me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Es un momento muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo. Se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas.

"El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba".#MessiÉvole pic.twitter.com/698b5Rqmhh — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

¿Cómo está el club?

Está realmente mal y va a ser muy difícil volver a donde estábamos.

Gestos que salen

Hago lo que me sale del corazón en el momento. Lo que sale, sale. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me vuelvo loca. Cada vez más la gente opina sin saber. La gente se cree todo, yo no lo puedo controlar.

¿Has llorado últimamente?

Por tema deportivo no he llorado, pero sí que sufrí muchísimo. Por otros temas sí que lloré, pero prefiero no entrar en detalles. Por temas deportivos, no.

Llegada a Barcelona

Fue un momento difícil, con mi personalidad, que me cuesta entrar, que soy tímido. En ese momento mi hermana tenía 5 años y sufrió mucho más que yo. Mi familia se fue separando, mi hermano mayor se fue para Argentina, mi madre con mi hermana... Y mi padre me dijo que si quería quedarme en busca de mi sueño o volvíamos para retomar la vida de antes, que no pasaba nada. Yo decidí quedarme. Sufrí al principio, encima no podía jugar por el transfer, los papeles... luego me lesioné, creo que en la tibia. Fue un primer año duro.

Época que le ha marcado como persona

Sí, me ha marcado. Fue una experiencia que me ayudó a formarme como persona. Si yo era tímido, me hice todavía más. Me hice como un caparazón. Era pensar en lo que quería, intentar conseguir mi sueño, enfocarme en los entrenamientos, en los partidos y de a poquitos fui haciéndome las amistades. Me cuesta mucho compartir las cosas, soy de guardármelo todo, de no expresarlo y de pasarlo solo.

Chat del colegio de los niños

No, está la madre. Yo no estoy.

Disfruto todo, cuando me dicen de jugar con ellos, me gusta cuando vienen a mi cama y duermen con nosotros. Eso me encanta. Pasa casi todas las noches, Thiago ya no, pero los dos pequeños todavía sí. A veces somos los cinco durmiendo en la cama.

¿Conoces Peppa Pig?

Sí, aunque ya lo han pasado. Thiago fue de la Patrulla Canina, Mateo no tanto. Ahora están más con la gente que aparece en YouTube. Se emboban con los iPads y la tele. Intentamos que no sea así, pero están mucho tiempo con eso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.