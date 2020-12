Hamilton habla abiertamente sobre el momento de su retirada

Este 2020 ha sido un buen año en lo profesional para Lewis Hamilton. El británico logró superar el récord de victorias de Michael Schumacher y, además, consiguió ganar su séptimo Mundial de la Fórmula 1. Ya es historia de la categoría reina del automovilismo, pero todavía tiene más retos por delante.

Para ello decidió sentarse a negociar para renovar su contrato con Mercedes, aunque unas recientes declaraciones no han dejado de llamar la atención al hablar claramente de su retirada, la cual depende de un detonante muy claro: continuar encontrándose bien tanto a nivel físico como mental.

"No permitiré que mi rendimiento baje. Debo entender cómo puedo seguir mejorando gradualmente y eso no es fácil. Cuando deje de sentirme así, no tendré problemas en retirarme", explicó el siete veces campeón del mundo durante una entrevista con The Race.

Hamilton celebra un triunfo con Mercedes Instagram (mercedesamgf1)

"No quiero hacerlo demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde. De repente te das cuenta de que ha cambiado la tendencia y vas cuesta abajo. No quiero que eso suceda", continuó un Hamilton que ya confirmó el pasado mes de noviembre que continuaría pilotando al menos un año más.

"Claro que sigo hambriento. Adoro hacer lo que hago. Me he levantado esta mañana, he mirado a la pista, he visto el sol y unos colores preciosos y he pensado: esta es mi vida y estoy tan agradecido. Quiero continuar", dijo Lewis Hamilton ante el micrófono de Movistar F1.

Lewis Hamilton, entre lágrimas tras ganar su séptimo Mundial de Fórmula 1 REUTERS

En lo profesional ha sido un buen año para él, aunque en lo personal, el coronavirus también le ha tocado. El británico se perdió el Gran Premio de Sakhir después de dar positivo en la Covid-19 y ha asegurado que sufre secuelas: "He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay ganancia".

Mirando al futuro

Para cuando llegue el momento de retirarse, Hamilton también tiene proyectos en mente: "Siempre tendré desafíos, estaré en algún tipo de actividad que me permita utilizar mi voz. Ya sea apareciendo públicamente o trabajando en un segundo plano con organizaciones, espero hacer grandes cosas y no solo pequeños gestos".

Lewis Hamilton, con la mascarilla de Black Lives Matter Reuters

"Tengo la oportunidad de poner en marcha iniciativas que sean realmente positivas para la gente", finalizó Lewis Hamilton en declaraciones para The Race. El año que viene, el británico volverá a competir con Fernando Alonso, habrá que esperar si es la última temporada en la que se ven las caras o no.

