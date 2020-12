1 de 10

Sira Martínez, la hija de 20 años de Luis Enrique, se ha convetido en campeona de España de la categoría para jóvenes de hípica. En una entrevista en Vanity Fair ha hablado de lo que supuso perder a su hermana, la pequeña Xana:

"Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento".