Piqué pospone su retirada: "Me quedan tres, cuatro años o más"

Gerard Piqué fue uno de los ganadores en la gala de los Globe Soccer Awards. El central recibió el premio a su carrera como futbolista y desde el hotel Armani de Dubái lanzó un discurso en el que aseguró que le quedaban todavía varios años de carrera por delante.

"Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí hoy. Ha sido una larga carrera y espero poder seguir jugando dos, tres o cuatro años más. Es divertido porque puedo ver a Iker, con el que he tenido oportunidad de compartir vestuario en España y ganar juntos la Eurocopa y el Mundial", comenzó diciendo.

En su discurso también se acordó de otros dos de los presentes en el evento, de Cristiano Ronaldo y de Robert Lewandowski, quienes se llevaron los premios a mejor futbolista del siglo (el ex del Real Madrid y ahora delantero de la Juventus de Turín) y mejor jugador del año (para el del Bayern Múnich).

"También pude compartir vestuario con Cristiano en el Manchester. Fueron mis primeros pasos y tuvimos un gran tiempo juntos y ganamos diferentes títulos. Con Robert (Lewandowski) no he podido compartir vestuario pero le he ganado, me ha ganado y es parte del juego, ganar y perder, es una parte del fútbol", dijo sobre ellos.

"Lo grande de este deporte es compartir experiencias y crear relaciones con todos los jugadores con los que has tenido oportunidad de compartir vestuario. Cuando nos retiramos la vida sigue y podremos decir que hemos sido parte de algo único y es lo más importante del fútbol", añadió Gerard Piqué.

Año complicado

El año 2020 quedará para siempre en la historia como el del coronavirus. La Covid-19 llegó a paralizar el mundo y con ello también el del deporte. Ahora aparece la luz al final del túnel con la vacuna, aunque con el riesgo de las nuevas cepas que ya se comienzan a dar en distintos países.

Sobre este complicado año, Piqué también tuvo unas palabras: "Como ha dicho el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) hemos tenido un año muy duro y cuando tienes momentos duros la familia debe estar junta y es muy bonito ver que la familia del fútbol está unida hoy aquí, es un paso adelante para llegar a una especie de normalidad en los próximos meses" "Muchas gracias por el premio y espero que tengan una gran noche", agradeció finalmente el jugador del Barcelona.

