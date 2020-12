Lewandowski: "Invito a Cristiano y Messi a que se sienten en mi mesa"

La gala de los Globe Soccer Awards ha premiado a los mejores del año y del siglo, tanto futbolistas como entrenadores o clubes. Antes de que se comenzasen a entregar los trofeos, protagonistas como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski o Iker Casillas tomaron la palabra.

El delantero polaco, que se llevó el premio a mejor jugador del año 2020, señaló que estaba "muy orgulloso" de la selección de Polonia. "Podemos estar tan cerca como lejos para ganar. Tenemos jugadores jóvenes y puede llegar a pasar algo. Para mi lo más importante que la gente esté orgullosa de su selección", dijo Lewandowski.

Después de muchos años especulándose con su futuro, el delantero dedicó un mensaje al Bayern Múnich, que a su vez se llevó el premio a mejor club del año, que hará mucha ilusión a los bávaros: "El Bayern Múnich es mi casa". "Solo hemos perdido un partido este año 2020. He marcado muchos goles, pero como dice Cristiano, no es fácil jugar sin público", continuó el polaco.

"No hemos pedido vivir con nuestros aficionados todo lo que hemos conseguido. Espero poder ganar más títulos. Estar en los más alto es complicado", apuntó un Lewandowski que quiso matizar las declaraciones que se publicaron después de que ganase el The Best: "No es que me vaya a sentar en la mesa de Cristiano y Messi sino que invito a ambos a que se siente en mi mesa. Queremos estar en los más alto y marcar muchos goles".

Cristiano Ronaldo

El delantero portugués, que se hizo con el galardón a mejor futbolista del siglo, también habló sobre su selección: "Portugal tiene un grandísimo entrenador y jóvenes que van aprendiendo mucho. Podemos ser campeones de Europa y del mundo. Vamos a pelear por ello".

"Es increíble que los niños quieran ser como yo, quieran llevar tu mismo corte de pelo. Quiero ver a los niños a lo largo de todo el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", continuó Ronaldo, para después hablar de lo mucho que cuesta llegar a la cima: "Lleva mucho trabajo llegar a lo más alto. Me gustaría que mi hijo fuese futbolista, pero no le voy a obligar. Que sea lo que él quiera".

También se refirió a sus récords: "Es un placer conseguir récord goleadores y seguir marcando durante muchos años. Estoy orgulloso. Es un trabajo de equipo. Doy las gracias a mis compañeros y mis entrenadores por haberme ayudado". Aunque lo que no le gusta es jugar sin público, ya que es "aburrido", pero no olvida que "la salud es lo más importante".

Iker Casillas

El exportero también recibió un trofeo, un premio especial a toda su carrera. Casillas se atrevió a dar un consejo a las futuras generaciones: "El consejo que doy a los porteros más jóvenes es que luchen por sus sueños. Todos quieren ser el mejor, pero deben ir pasa a paso. Luchar sin bajar los brazos hasta lograr el objetivo".

"Tras cinco años he vuelto a casa . Es un club en el que he crecido desde pequeño. Estoy convencido de que es un gran paso para mí. Hemos crecido en el siglo XXI, pero hay otros clubes que lo están poniendo difícil. El Real Madrid ha conseguido todos los méritos para ser mejor club del siglo", dijo sobre su regreso a la casa blanca.

Lista de ganadores

Jugador del año: Robert Lewandowiski

Club del año: Bayern Múnich

Entrenador del año: Hans-Dieter Flick

Jugador del Siglo: Cristiano Ronaldo

Club del Siglo: Real Madrid

Entrenador del Siglo: Pep Guardiola

Agente del siglo : Jorge Mendes

Premio a la carrera del jugador: Gerard Piqué

Premio especial: Iker Casillas

[Más información: El Real Madrid gana el premio a mejor club del siglo XXI en los Globe Soccer Awards]