Lewandowski: "Puedo invitar a Messi y Cristiano a mi mesa"

Robert Lewandowski acaba de coronarse como el mejor futbolista del 2020. El premio The Best de la FIFA le reconoció así y, seguramente, también lo habría hecho France Football de haber entregado este año el Balón de Oro. La revista tomó la decisión de no hacerlo hace unos meses por culpa de la pandemia, pero ha entrevistado al delantero polaco rodeado de los premios que ha ganado en un año especial para él.

France Football ha publicado un adelanto de la entrevista que será publicada al completo este martes. La frase que acompaña en portada ha generado gran polémica, aunque en la mayoría de casos ha sido por una malinterpretación de lo que Lewandowski dice realmente. La pregunta era la siguiente: "Antoine Griezmann dijo hace dos años que estaba 'en la misma mesa que Messi y (Cristiano) Ronaldo'. ¿Y tú?"

"Messi y Cristiano Ronaldo han estado sentados en la misma mesa, en la cima, durante mucho tiempo, y eso es lo que los hace insuperables. Entonces, para responder a tu pregunta, no puedo imaginarme a su lado en este punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía", bromeó el polaco.

La portada de France Football (22/12/2020)

Lewandowski habló de los futbolistas en los que se fijó en sus inicios: "Los que admiraba eran Alessandro Del Piero y Thierry Henry, incluso Roberto Baggio, a quien vi jugar cuando era muy joven. Pero, tanto como los grandes nombres, lo que me hizo soñar fueron los grandes estadios y sus ambientes...", dijo acerca de sus sueños ahora cumplidos.

De cara al futuro, Lewandowski tiene claro lo que quiere: "Tengo el deseo de progresar y es aún más importante porque sé que mi tiempo es limitado. Evidentemente, el progreso no es instantáneo. Cuando repites algo todos los días, solo puedes medir su efecto tres o seis meses después, no al día siguiente. El problema es que mucha gente quiere que lo que haces en el trabajo invisible se vea de inmediato. La paciencia es una virtud importante, tanto en el fútbol como en la vida", explicó.

El Manchester United

Por último, entre lo descubierto este lunes por la revista, Lewandowski habló de la vez que pudo fichar por el Manchester United: "Después de mi segundo año en Dortmund, tuve una conversación con Sir Alex Ferguson. Quería que fuera a Manchester. Ahí estaban muy interesados. Incluso puedo decir que estaba listo. Pero el Dortmund no quería dejarme ir. No me molestó más que eso porque las cosas iban bien con el Borussia...", reveló.

