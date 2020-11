Ramos, Modric y Zidane optan a los premios de los mejores del siglo de los Globe Soccer Awards

Los Globe Soccer Awards han decidido tirar la casa por la ventana. Los prestigiosos premios que se suelen entregar al final de cada año para elegir a los mejores jugadores, entrenadores, agentes y dirigentes del mundo en el universo fútbol han incluido una nueva categoría en este año tan especial.

Mientras otros como France Football y su Balón de Oro han decidido dejar desierto el premio este año a causa de las irregularidades de la temporada por la pandemia del coronavirus, los Globe Soccer Awards han decidido dar un paso hacia delante y tomar protagonismo. No serán los únicos que entreguen sus premios, ya que la UEFA y la FIFA, con su premio The Best, sí estarán presentes en este 2020. De hecho, Lewandowski ya tiene su premio como mejor jugador del año para la UEFA en sus vitrinas.

Por su parte, los Globe Soccer Awards han decidido ampliar su categoría de premios este año. Junto al galardón del mejor jugador del año se entregarán otros dos con un sabor muy especial, los de mejor jugador y mejor entrenador del siglo. De esta forma, recogen de algún modo el testigo de los premios históricos que entregará este año France Football con los premios del Balón de Oro Dream Team mediante el cual pretenden hacer el mejor once de la historia.

Luka Modric, Balón de Oro 2018 REUTERS

Los mejores del siglo

En cuanto a la categoría de premiados históricos, destacan tres integrantes del actual Real Madrid, los cuales optan a dos premios. Sergio Ramos y Luka Modric son candidatos a ganar el premio al mejor jugador del siglo, que comprende el rendimiento del futbolista entre el año 2001 y el año 2020. Dos décadas de fútbol condensadas y representadas en un premio tan prestigioso.

Sin embargo, no solo los únicos representantes del Madrid actual en este premio ya que existe un nominado que sigue en el club, aunque ya no como jugador. Se trata de Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid es candidato también a ganar este premio junto a sus dos pupilos gracias a las enormes exhibiciones que regaló con la camiseta de la selección francesa y del Real Madrid, a donde llegó precisamente en el año 2001.

Sergio Ramos, con el '4' del Real Madrid a la espalda. Foto: Instagram (@sergioramos)

Junto estos tres ilustres madridistas se encuentran varios exjugadores del club blanco. En activo solo queda el máximo goleador histórico del club blanco y actual killer de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Por su parte, ya retirados están Beckham, Fabio Cannavaro, Kaká, Figo, Arjen Robben y Ronaldo Nazario. La lista de nominados la completan Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Steven Gerrard y Zlatan Ibrahimovic.

Además de estos premios históricos, los Globe Soccer Awards elegirán también al premiado como mejor futbolista de la temporada. En dicha lista, solo existe un jugador del Real Madrid, Karim Benzema. Junto al delantero galo del equipo blanco optan al galardón Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mané, Serge Gnabry, Marquinhos, Ciro Immobile.

Momento de entrenadores

Junto a esta lista de magníficos jugadores, se encuentra también la de excelentes entrenadores que son candidatos a ganar el premio al mejor entrenador del siglo. En esta lista brilla con luz propia la presencia del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Junto a él están también otros con pasado madridista como Jose Mourinho, Vicente del Bosque o Carlo Ancelotti. Y completan la terna de nominados Josep Guardiola, Didier Deschamps, Alex Ferguson, Marcello Lippi, Joachim Löw y Luiz Felipe Scolari.

Zidane, durante el Real Madrid - Huesca de La Liga Reuters

Además, los Globe Soccer Awards elegirán también al premiado como mejor entrenador de la temporada. Nominados al galardón por su gran temporada se encuentran Hans-Dieter Flick, gran favorito tras su temporada con el Bayern, Gasperini, del Atalanta, el campeón de la Premier con el Liverpool Jurgen Klopp, el finalista de Champions con el PSG Tüchel y el técnico del Sevilla, cameón de la Europa League, Julen Lopetegui.

Sin embargo, en los Globe Soccer Awards no solo se premia a los mejores futbolistas, sino que son unos premios que tienen cabida casi todos los puntos de vista que se encuentra inmersos en el fútbol. Dentro de la categoría de mejores clubes del siglo se encuentran el Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, PSG, Liverpool, Bayern Múnich, Juventus y Al-Ahly. Y respecto al premio al mejor equipo del año 2020 están el Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Sevilla, Juventus y Liverpool.

Por último, se entregará también un premio al considerado como el mejor agente de futbolistas del siglo por su capacidad para provocar grandes traspasos y por llevar a sus futbolistas a los mejores clubes del mundo. Entre los nominados están Jorge Mendes, Jonathan Barnett, Pini Zahavi, Mino Raiola y Giovani Branchini.

[Más información: ¿Es Sergio Ramos el mejor defensa de la historia? El capitán del Real Madrid cierra el debate]