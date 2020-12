El motivo por el que Messi no ha regresado a Barcelona y es baja para el último partido del año

Leo Messi no se ha reincorporado a los entrenamientos del grupo después de los días concedidos para disfrutar de la Navidad en familia. El delantero se ha quedado en Argentina y el Barcelona ha sido el encargado, este domingo, de revelar el motivo de su ausencia en la ciudad deportiva azulgrana.

A través de un comunicado oficial, el Barça ha confirmado que Messi está "completando el tratamiento de su tobillo derecho", por lo que se ha quedado en su país y no regresará a España para ponerse a las órdenes de Koeman hasta después de que se celebre el duelo entre el Barcelona y el Eibar de La Liga.

"El jugador del primer equipo Lionel Messi está completando el tratamiento de su tobillo derecho. Está previsto que el jugador se reincorpore a los entrenamientos tras el partido FC Barcelona - SD Eibar", reza el comunicado íntegro del Barcelona, publicado este domingo 27 de diciembre.

Leo Messi durante un partido del Barça de la temporada 2020/2021 LaLiga

Es el martes 29 de diciembre el día en el que los culés y los armeros se enfrenten. Este será el último partido del año para ambos equipos, el siguiente será ya en 2021 y es que el primer fin de semana de enero comienza con una nueva jornada liguera previa al regreso de la Copa del Rey.

La noticia del día

Lo cierto es que Leo Messi no es solo noticia por tener más días de vacaciones -no hay que olvidar que este año no hay parón en La Liga por las fiestas navideñas-, ahora se ha conocido que sigue arrastrando unas molestias en su tobillo derecho que ya fueron de lo más comentadas al inicio del presente curso.

Fue entonces cuando se habló de que el rendimiento del delantero argentino no estaba siendo tan bueno como en el pasado por esas molestias. Ahora parece que el Barça confirma esa dolencia en el tobillo derecho y le da permiso para quedarse en Argentina unos días más.

Leo Messi, derrumbado por la derrota Reuters

Aunque, el '10' también es noticia por su futuro, el cual todavía no está ni mucho menos cerrado y por el programa que protagoniza junto a Jordi Évole. Después de un aplazamiento, la entrevista al fin verá la luz este mismo domingo. De ella ya se han visto algunos adelantos.

Uno de los más esperados fue en el que dejaba la puerta abierta a continuar en Can Barça: "Hoy por hoy estoy bien. Lo pasé muy mal en verano. Venía de atrás. Lo que pasó antes del verano, el burofax... Lo arrastré al comienzo de la temporada". También señaló a sus dos mejores entrenadores: Guardiola y Luis Enrique.

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", aseguró Leo.

