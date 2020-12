La revolución del PSG, a una carta: Pochettino, su conexión con Messi y una cuestión millonaria

Parecía que tenía que llegar tarde o temprano, pero el despido de Thomas Tuchel del Paris Saint-Germain supone toda una revolución en el club parisino. Una revolución que puede salir bien o mal, como todas las revoluciones. Y en esas está la entidad del Parque de los Príncipes que no puede permitirse otra apuesta fallida. En cuanto el adiós del técnico alemán sea oficial, llegará su sustituto: Mauricio Pochettino.

Para ir por partes, lo primero es: ¿por qué Tuchel ha sido despedido? Tras dos años y medio en el banquillo del PSG, Tuchel se va por la puerta atrás pese a que su último partido fuera una goleada al Estrasburgo (4-0). El problema está en su relación con Leonardo, director deportivo del club galo, que se ha deteriorado hasta el punto de romperse por completo.

La gota que ha colmado el vaso pudo surgir de su última entrevista en la que admitió que sentía que, a veces, no se les reconocía su trabajo. Un enganchón definitivo después de que Leonardo ya le pusiera las 'pilas' a Tuchel en octubre por sus quejas sobre la falta de fichajes: "Si alguien no está contento, hablamos. No hay problema. Pero si decide quedarse debe respetar las normas internas del club", dijo Leonardo.

Mbappé y Tuchel

Está claro que el motivo no es deportivo. El PSG pasó a octavos de la Champions como primero (se medirá contra el Barça) y en la Ligue-1, pese a ir tercero, nadie duda de que a final de temporada será el favorito al título. El despido de Tuchel (que costará siete millones al PSG) viene por su tensión con Leonardo y el motivo para el que quiere aprovechar el PSG un cambio en el banquillo: atraer a Leo Messi.

Ahí es donde entra Mauricio Pochettino. El técnico argentino, que también sabe lo que es perder una final de la Champions League como Tuchel la del año pasado, lleva sin equipo desde hace más de un año tras ser despedido del Tottenham. Fichar por el PSG supone un reto mayúsculo, ya que hasta ahora no ha tenido que manejar un vestuario tan cargado de estrellas como el del PSG (Neymar, Mbappé, Di María, Icardi, etc.)

'Gancho' para Messi

Pochettino tendrá una prueba de fuego casi nada más llegar en la eliminatoria contra el Barça. En frente estará Messi, con quien comparte algo más que la nacionalidad. Los dos tienen pasado en Newell's Old Boys, el equipo de Rosario, donde nació Messi y donde no descarta retirarse algún día el astro del Barcelona. A Pochettino también le gustaría volver y hace unos meses afirmaba que le encantaría hacerlo en diez años y con Messi.

Aunque no hayan coincidido nunca como técnico y jugador, fichar a Pochettino es una excusa más para convencer a Messi de fichar el verano que viene. La otra, como todo el mundo conoce, es su amigo Neymar, quien le espera con los brazos abiertos en París y hace solo unas semanas lo declaraba a los cuatro vientos.

¿Dónde queda Mbappé?

Y aquí es donde aparece la cuestión millonaria que tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Los mensajes desde París son de que bajo ningún concepto se dejará salir al delantero galo y se van dando los pasos para firmar su renovación. Mbappé sigue sin hablar y si el PSG de verdad va a por Messi, podría haber un problema. Mbappé, Messi y Neymar juntos son inasumibles bajo el Fair Play y la propia economía del PSG, que se vio golpeada por la crisis del coronavirus.

El PSG puede utilizar a Messi como comodín si, al final, Mbappé no renueva y da el paso para salir. Una estrella por otra. Pero en París deben andarse con mucho cuidado si no quieren enfadar a un Mbappé que se despidió de Tuchel con un emotivo mensaje en sus redes sociales. No estará muy contento por el cambio en el banquillo y las dudas pueden aumentar en él con la 'conexión' que hay entre Pochettino y Messi.

Lo único claro es que se avecinan unos meses muy importantes para el PSG. Lo primero, Pochettino no puede fallar en los objetivos deportivos que pasan por ganar la liga y cuajar un buen papel en la Champions League. Lo segundo, ver cómo se comporta el vestuario con su nuevo entrenador y en qué lugar quedan tanto Mbappé como Messi (y hasta Neymar) en este cambio de fichas en el banquillo.

