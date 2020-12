La comparación de Puyol entre Leo Messi y Michael Michael Jordan que abre un gran debate

El FC Barcelona no está atravesando su mejor momento, ni futbolístico ni institucional. Una serie de temporadas sin éxitos, especialmente en Europa, desembocaron en un verano muy convulso, repleto de líos y situaciones incómodas que llevaron el caos a la institución. Todo estalló tras la humillación recibida en Champions frente al Bayern en la que se prometieron cambios.

Quique Setién salió del club y hasta Leo Messi pidió salir. Sin embargo, Josep María Bartomeu, que no quería pasar a la historia como el presidente que dejó salir al astro argentino, retuvo a la estrella del Barça contra su voluntad aferrándose a las cláusulas más escondidas de su contrato, sin pensar en la persona que hay detrás de una camiseta.

Al final, todo terminó saltando por los aires cuando Messi expresó públicamente su infelicidad, Bartomeu tuvo que abandonar su cargo por una moción de censura y los malos resultados de la presente temporada no curaron las heridas del pasado más reciente. Para colmo, Messi, que sigue sin resolver su futuro, no ha encontrado aun su mejor nivel.

Messi en el Barça - Valencia La Liga La Liga

Los problemas del Barça pasan una y otra vez por la mala situación en la que se encuentra el argentino, tanto futbolística como anímica. Para el conjunto culé, pase lo que pase con Messi en el mes de junio, es clave que el '10' recupere su mejor versión en el campo para poder pelear por todos los títulos.

Quien no ha perdido la fe ni la esperanza en que eso ocurra es un exjugador del FC Barcelona, muy querido entre la afición y que dejó huérfano de carácter y personalidad al vestuario y a la institución tras su retirada. Se trata de Carles Puyol, quien fue compañero de Messi y quien siempre se ha declarado un defensor y admirador del argentino.

El central del Barça y de la selección española tiene a Messi en una gran estima y para él no hay dudas sobre todo lo que ha hecho en el club durante los últimos años: "Si me preguntan quién es Michael Jordan siempre digo que es el mejor jugador de baloncesto de la historia. Creo que Messi tiene su mismo estatus, el de mejor futbolista de la historia. En el Barcelona ya ha batido todos los récords y no sé si habrá nadie que pueda competir con él en el futuro porque ha puesto el listón muy alto".

Confía en Messi

Así lo ha confirmado en una entrevista para goal.com en la que ha manifestado su deseo y su esperanza de que Messi siga en el Barça para que el club siga teniendo éxitos. "Confío en que un Barcelona liderado por Leo siga ganando títulos". Además, asegura que él no tiene dudas sobre quién es el mejor aunque no todos piensen igual.

Leo Messi celebra su gol al Valladolid en Zorrilla Reuters

"Entiendo que a un aficionado del Real Madrid le cueste reconocer que es el mejor, es una opinión como cualquier otra, pero sus goles están ahí y es un dato objetivo. Hemos sido afortunados por haber podido disfrutarle tanto tiempo y los números no se los inventa nadie sino que son la prueba de que es el mejor. Recordar el trabajo que hicimos juntos me hace sentir muy orgulloso".

Puyol tiene tanta confianza en Messi que no solo espera que el argentino siga ganando títulos con el Barça, sino que también cree que le puede llegar su momento con Argentina, algo que él mismo incluso desea: "Todavía puede ganar algo con la selección. Aunque no soy argentino, me alegraría mucho por él que lo lograra, creo que lo merece y sé que tiene muchas ganas de que suceda".

[Más información: Nace una ilusión en Zorrilla: Messi y Pedri lideran al Barcelona ante el Valladolid]