Lilian Thuram ataca a Marcus por escupir a un rival: "Me pregunté si realmente era mi hijo"

Marcus Thuram protagonizó hace unos días una acción realmente bochornosa. El delantero del Borussia Monchengladbach pagó la frustración y la rabia por el mal nivel de su equipo con un rival, concretamente con Stefan Posch, del Hoffenheim, al que escupió en la cara de forma humillante.

El asqueroso gesto del jugador del Gladbach dio la vuelta al mundo en pocos minutos, dejando en evidencia su propia imagen y la de su club, pero también la reputación de un apellido que tanto le costó construir a su padre, Lilian, histórico jugador de la selección francesa y de equipos como el Barça y la Juventus de Turín.

El delantero, que ha saltado a la fama en las últimas temporadas tras el buen rendimiento del Gladbach y, sobre todo, tras enfrentarse al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions, ha visto como su fama le jugaba una mala pasada. Es duro de afirmar, pero si su gesto hubiera sido hace un par de años, o incluso hace unos meses, hubiera tenido una menor trascendencia. No obstante, ha pagado su éxito reciente.

Marcus Thuram celebra un gol en la Champions League Reuters

De esta forma, también le ha servido para llevarse un correctivo mayor, y merecido, ya que su gesto fue realmente vergonzoso. Además, sufrió en sus propias carnes la actuación del VAR, ya que el árbitro del encuentro no lo vio en primera instancia. No obstante, para la sala de videoarbitraje, la jugada no pasó desapercibida y fue inevitable llamar al árbitro para que presenciara el lamentable gesto del delantero del Borussia Monchengladbach.

Ese escupitajo ha provocado la renuncia del mundo del fútbol, pero sobre todo, ha provocado el enfado del propio padre de Marcus, Thuram, que no ha dudado en lanzar un severo correctivo a su hijo: "Es completamente comprensible lo que está pasando en los medios, yo mismo estaba viendo el partido, y me quedé en shock, incluso me pregunté si realmente era mi hijo". Así lo desvelaba en el medio RCI.

Marcus Thuram no solo ha recibido la desaprobación de una persona tan importante para él como es su padre, sino que también ha recibido una dura sanción por parte del Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), ya que se perderá los próximos cinco partidos y tendrá que pagar una multa de 40.000 euros. Además, el Gladbach ha decidido dejarle un mes sin sueldo por manchar la imagen del club.

Marcus Thuram, del Borussia Monchengladbach Twitter (@borussia_es)

La disculpa de Marcus

Tras su censurable gesto, Thuram intentó excusarse con su propia familia, tal y como ha revelado el propio Lilian: Me dijo: 'Papá, no quiero que la gente piense que soy capaz de escupir a alguien a propósito porque no tiene sentido'". Thuram senior aseguró que Marcus llamó también a su hermano pequeño para contarle lo sucedido:'Kephren, no lo hice a propósito. Te lo aseguro, estaba gritando, estaba cabreado...'". Aseguraba Lilian, que añadía: "Creo que antes se disculpó con su hermano pequeño, porque conoce a su papá...".

Finalmente, el padre del jugador del Gladbach quiso mandar un mensaje con cierta condescendencia sobre lo sucedido: "Marcus quiere que la gente sepa que no fue con intención, sabe que ese gesto no debería existir en un campo de fútbol".

