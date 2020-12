Laporta usa al Madrid en su carrera electoral: "La Liga del confinamiento fue un escándalo"

Joan Laporta ha sido el invitado especial del programa 'El 10 del Barça', en el que ha respondido a varias preguntas que le han hecho los youtubers. El abogado vuelve al ataque y lo hace presentándose nuevamente a las elecciones a la presidencia del Barcelona, cargo que ya ostentó entre 2003 y 2010.

Uno de los nombres propios en la carrera electoral es el de un Xavi Hernández que, por el momento, se desliga de cualquier candidatura: "Xavi está casado con el Barça, y sabemos que lo que quiere es entrenar al Barça y algún día lo hará, porque tiene las ganas y los conocimientos pero dependerá un poco de las circunstancias. De darle la alternativa en un momento determinado. Los que han sido referencia en el Barça, ellos saben que son activos y deben estar un poco a la expectativa de lo que resulta".

También ha opinado sobre la famosa mano de Sergio Ramos que no fue penalti: "Me parece mano como un castillo. Es penalti, lo vimos todos y estamos hartos de ver cómo nos lo pitan a otros equipos. Estaba flipando. El VAR no me gusta, le saca autenticidad al juego. Celebrar de manera initerrumpida los goles no me aconstumbro. Y después, cuando tiran las línes de colorines: verdes, rojas..., me lo tendrán que explicar mucho. Hablaré con los del VAR y con el presidente de la RFEF. Me da la impresión que es mejor que las tracen blancas y sabremos a favor de quién van".

El VAR analizó una posible mano de Sergio Ramos en el área del Real Madrid

"No se pueden quejar de nada, si les dieron La Liga pasada muchas jugadas a favor. La Liga del confinamiento, fue un escándalo. Siempre por un milímetro les daba la razón. Ayer un ejemplo más, un escándalo. No sé de que se pueden quejar. Es una evidencia de que les favorecen", ha añadido Laporta sobre las recientes quejas del Real Madrid.

Después se ha referido a otro nombre propio de la actualidad, de Neymar: "Sé lo que se puede destabilizar al equipo si hablo de jugadores que encima sale el doble de caro y el jugador que está dentro, estamos reduciendo su valor. No hay temporadas de transición, hay que motivarlos al máximo. Los jugadores han disfrutado, peor mucho con la lona. Tanto, como todos los culés".

Leo Messi

Como no podía ser de otro forma, otro nombre propio fue el de Leo Messi. "Haré todo lo posible para que se quede. Con Leo nos respectamos y tenemos gran estima mutua. Quiere al Barça por encima de todo. He tenido con él una historia muy bonita, ya que viví en directo la historia de Messi y el Barça. El presidente del Barça tiene que conseguir que esta historia continúe. Messi no se mueve solo por el dinero. No es lo más importante, tuve muchas ofertas y resistimos", ha afirmado Laporta.

"Leo está, lo intuyo porque lo conozco, enojado porque lleva años que no ganamos la Champions y piensa que se han perdido años en ese sentido. Quiere seguir ganando Champions. Leo quiere quedarse aquí, le podemos convencer y que la oferta competitiva sea importante. Armarle un equipo. No sé si el equipo actual con algunos retoques o una reforma más completo, pero él lo quiere ya. Estos últimos años le han engañado mucho", ha sentenciado sobre el 'caso Messi'.

