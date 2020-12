El Rally Dakar 2021, en riesgo por la Covid: Arabia Saudí cerrada al exterior y en alerta máxima

El Rally Dakar asoma ya en el horizonte. Aficionados y competidores sueñan ya con las dunas de Arabia Saudí y con hacer un buen papel en la carrera más exigente del mundo. Además, este año se presenta más emocionante que nunca, ya que ASO, la empresa organizadora de la prueba y de otros grandes eventos como la Maratón de París, el Abierto de Golf de Francia, la París-Niza, el Tour de Francia o La Vuelta, ha creado un recorrido espectacular por un terreno virgen que pondrá a prueba a todos los pilotos.

Por ello, muchos tienen ya la mente puesta en la salida de una de las pruebas del motor más exigentes del mundo tanto a nivel físico como a nivel mental. Jeddah es la ciudad encargada de dar salida a esta prestigiosa carrera que se prepara para una de las ediciones más comprometidas de la historia. Además, el recorrido será en bucle, concluyendo en el mismo punto de origen y servirá para embarcar a la expedición de la carrera en un viaje que durará casi 15 días si se tiene en cuenta el prólogo.

Sin embargo, la carrera, que ya se sabía que sería muy complicada de celebrar en este tiempo tan particular a causa de los efectos de la pandemia, ha sufrido un nuevo revés a causa de las actualizaciones de la situación del coronavirus, del cual se han registrado unas nuevas cepas muy problemáticas con unas variantes más contagiosas y agresivas, lo que ha provocado que el caos y el miedo reinen en Arabia Saudí en fechas muy importantes para la carrera.

Carlos Sainz, en una etapa del Rally Dakar EFE

Miedo en Arabia

Quedan menos de dos semanas para que el Rally Dakar 2021 eche a andar. Se trata de una de las primeras pruebas deportivas que se realizan cada temporada, así como una de las más importantes en el mundo del motor. Sin embargo, en estos momentos se encuentra más amenazado que nunca, y eso que se trata de una carrera habituada a luchar contra grandes inconvenientes como las inclemencias meteorológicas, las guerrillas o el terrorismo.

El coronavirus ya era una seria amenaza para la nueva edición de la carrera. Sin embargo, la nueva variante del virus que se ha descubierto en varios países, y que tiene en jaque a toda Europa especialmente, ya ha puesto sobre aviso a Arabia Saudí que ha decidido tomar medidas muy restrictivas para evitar males mayores cuanto antes. El problema es que esas medidas podrían afectar al desarrollo de la prueba o incluso poner en peligro su celebración.

De momento, Arabia Saudí ha decidido cerrar sus fronteras y anular todos los vuelos internaciones durante al menos una semana. Nadie podrá entrar en el país durante este tiempo salvo que sea una causa de extrema necesidad. Sin embargo, el gobierno saudí, en colaboración con ASO, ya ha comunicado a los pilotos participantes que se intentarán fletar vuelos chárteres adicionales para esas personas que ya habían comprado sus billetes de avión para viajar al país árabe para la disputa de la prueba.

Los reportes dados por países como Inglaterra o Italia han provocado que Arabia Saudí se blinde completamente por el miedo a esta nueva variante del virus, mucho más peligrosa que la ya considerada como tradicional. El objetivo es evitar por todos los medios que penetre en su territorio y sea mucho más difícil de controlar y contrarrestar. Por ello, ahora mismo, la tripulación que formará parte del rally no tiene todavía la total certeza de que todo se resuelva satisfactoriamente.

Fechas claves

Estas noticias y estas restricciones del país árabe, organizador de la carrera, han llegado en un momento muy complicado para la celebración del Rally Dakar. La competición dará comienzo el próximo 3 de enero, sin embargo, el día 2 se correrá el prólogo, prueba en la que los pilotos deben estar por protocolo. Además, se antoja importante de cara a su preparación, la cual ha sido este año menor que en otras ediciones por la falta de carreras y por la dificultad en los desplazamientos.

Las nuevas medidas tomadas por el gobierno saudí han llegado en días que eran claves para los pilotos, ya que, entre el 27 y el 29 de diciembre, la mayoría de los participantes tenía la intención de hacer sus viajes para llegar a Jeddah. Sin embargo, han recibido la noticia de que los vuelos, en condiciones normales, estarán prohibidos al menos una semana, lo que complicará que esos vuelos chárter prometidos se produzcan en las fechas necesarias para llegar a Arabia con garantías. El tiempo se les echa encima y el comienzo de la carrera está cada vez más cercano.

Las motos, antes de la salida EFE

Sin embargo, muchos tienen el miedo, porque el riesgo es real, de que estas prohibiciones se alarguen y de que por tanto no se pueda viajar con plazo suficiente para que la carrera tenga su inicio el próximo día 3, a pesar del mensaje tranquilizador enviado desde el ministerio de deportes árabe. Una de las opciones podría ser que se retrasara la carrera, aunque también empieza a sobrevolar el ambiente la idea de la suspensión si la situación empeora. De momento, el gobierno también ha prohibido los desplazamientos por tierra y mar durante una semana, prorrogable a otra más, hecho que se cumplirá con casi total seguridad.

Hay buenas noticias

A pesar de que el panorama es bastante complicado ahora mismo para el Rally Dakar 2021, no todo son malas noticias, ya que también han aparecido brotes verdes para la carrera. Cierto es que estas buenas noticias tienen que ver con la propia prueba, y no con lo revelado por el gobierno saudí en las últimas horas. No obstante, los pilotos, organizadores y personal general de la expedición del Dakar necesitan también de estas buenas noticias.

Desde un primer momento, Arabia Saudí había garantizado la celebración del evento aunque fuera con las mayores medidas sanitarias jamás vistas. Estaban ideados multitud de protocolos de seguridad para que todo fuera de forma correcta, por lo que el empeño puesto por las autoridades era notable. Además, se cuenta con la experiencia y los éxitos probados de ASO en todos los eventos organizados durante 2020.

Nasser Al-Attiyah en la Baja Ha'il Twitter (@DakarRoadbook)

Una gran prueba de ello fue la rápida organización que se llevó a cabo con las dos pruebas de Baja Ha'il que se celebraron hace unos días, con victoria de Nasser Al-Attiyah primero, y de Carlos Sainz después, para que los pilotos cogieran algo de rodaje. No obstante, todo había sido antes de las nuevas noticias sabidas sobre el coronavirus.

En contraposición con las malas noticas por los cierres de los espacios aéreos del país árabe, ha llegado la información positiva de que los barcos encargados de transportar los vehículos de todos los participantes en el Dakar hasta el puerto de Jeddah han completado su viaje con éxito y antes del cierre de las fronteras marítimas. De esta forma, al menos los vehículos del Dakar, ya están en 'casa' preparados para la competición. Esta gran noticia se une a las últimas informaciones emitidas por el gobierno árabe que apuntan a que intentarán hacer llegar a todos los pilotos fuera de vuelos regulares, los cuales están prohibidos, en los próximos días.

Protocolo no definitivo

Antes del estallido de la situación actual, del conocimiento de la existencia de una nueva variante del virus mucho más peligrosa y de que se tomarán medidas tan restrictivas como la prohibición de los vuelos internacionales, el Dakar había aprobado un protocolo sanitario para la recepción de todas las personas que fueran a participar en el rally.

Este plan establecido era el de pasar una prueba PCR 72 horas antes de volar a la ciudad de Jeddah, para poder viajar con cierta seguridad. Después, se debía realizar una cuarentena de al menos 48 horas para después volver a someterse a otra prueba PCR, y todo ello antes del día 2 de enero, fecha en la que se correrá el prólogo que dará el pistoletazo de salida al Dakar.

Carlos Sainz, tras ganar su tercer Rally Dakar Reuters

Así era antes de que se conociera esta nueva situación. No obstante, el gobierno saudí no ha comunicado todavía que este protocolo sanitario vaya a sufrir modificaciones. En cambio, sí que ha emitido algunas nuevas normas para la sociedad, especialmente para aquellos que hayan llegado a Arabia después del día 8 de diciembre, los cuales tendrá que hacer una cuarentena de dos semanas y pasar pruebas PCR, con resultados negativos obviamente, cada cinco días.

La posibilidad de que el protocolo ideado para la expedición del Dakar se modifique no está para nada descartada, aunque tendrá que hacerse con la mayor antelación posible para que las fechas, tanto de vuelos, de llegadas como de inicio de la prueba no sufra retrasos. Una vez comience la carrera, el control será total con el cierre extremo de la burbuja, la prohibición de recibir visitas, la existencia de un campamento cerrado para participantes y organizadores, reducción del número de miembros del equipo y la creación de varios laboratorios de campaña para poder garantizar la seguridad sanitaria de todos.

