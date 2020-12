Messi: "Tuve la 'mala suerte' de estar con Guardiola y Luis Enrique, son los mejores"

Leo Messi ha tenido una intensa charla con Jordi Évole que se emitirá este domingo en la que ha hablado de todo. De su futuro, de cómo se encuentra tras el verano tan convulso que ha vivido y de las personas que han marcado su carrera, referentes que le han quedado y que han ido construyendo la personalidad y el valor futbolístico de Leo Messi, quien no es solo talento, sino también una persona que entiende y que conoce el deporte que practica.

Évole habla con Messi sobre temas muy peliagudos y que han marcado los últimos tiempos de la carrera del astro argentino, la cual está muy cerca de dar un giro de 180 grados si finalmente abandona el FC Barcelona. De momento, está a tan solo unos días de tener libertad absoluta de poder negociar su salida con el club que quiera totalmente gratis.

Mientras tanto, su propio equipo, que sigue sumido en una profunda crisis tanto deportiva como institucional, se encuentra a la espera de celebrar unas elecciones presidenciales que marcarán el devenir del club en los próximos meses. El candidato que salga victorioso tendrá la difícil tarea de convencer a Messi de que quedarse es la mejor opción, aunque para entonces, ya podría ser tarde.

En un nuevo adelanto que se ha emitido de la entrevista de Jordi Évole a Leo Messi en laSexta, el futbolista argentino habla sobre sus entrenadores y sobre cómo le han marcado dos personas tan importantes y con tanto conocimiento como son Pep Guardiola, ahora en el Manchester City, uno de los candidatos a fichar al argentino, y Luis Enrique, actual seleccionador nacional.

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos".

Sin embargo, en la entrevista, Messi no solo hablará de fútbol, sino que también hablará de su propio estado personal y de cómo se encuentra tras un verano en el que pidió salir del club, en el que ha vivido la dimisión de Bartomeu y la llegada Ronald Koeman al banquillo del FC Barcelona, así como la salida de sus amigos Luis Suárez o Arturo Vidal.

"Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que la entidad está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas".

Sobre su futuro

Un tema que sin duda está despertando mucho interés es el futuro de Leo Messi, el cual podría estar lejos de Barcelona. Jordi Évole, la persona que ha podido sentarse cara a cara con el astro argentino, ya ha dejado algunas píldoras de lo que podría ser el devenir del '10' del Barça y cuál podría ser su nuevo destino.

Leo Messi mira el balón tirado en el suelo Reuters

"En pleno estado de alarma, le pedimos la entrevista. Con criterio y humildad nos dijo que no era nadie para hablar de lo que estaba pasando, pero quedamos en charlar más adelante. Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juve y para allá que fui. Me habló de planes de futuro muy concretos. Me dijo cómo quiere acabar y eso a mí me sorprendió". Aunque no se ha manifestado con rotunda claridad, Évole deja caer que ese futuro podría estar en Estados Unidos, en la MLS y en el Inter de Miami.

Además, Messi deja una reflexión final sobre lo que significa día a día su vida y la de los futbolistas y grandes estrellas: "Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos".

