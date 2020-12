Así cambia la situación de Mbappé en el PSG con la marcha de Tuchel

El Real Madrid se mantiene a la espera de acontecimientos con la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. Y este 24 de diciembre el club francés ha vivido uno de esos momentos trascendentales que afectarán a la continuidad del delantero francés. Thomas Tuchel ha conocido que deja de ser el entrenador principal del equipo parisino y, evidentemente, un cambio de técnico a mitad de temporada abre una nueva vía tanto para la entidad como para los jugadores.

Como adelantó EL BERNABÉU, el Real Madrid acudirá al mercado de fichajes en 2021 si los aficionados regresan antes del final de la presente temporada al estadio. El jugador sigue estando en el radar tanto de la dirección deportiva como de los aficionados merengues, pero todo depende de que dé el paso definitivo no renovando. Es evidente que luego habrá que afrontar una negociación ya que su contrato acaba en 2022, pero sin ese movimiento de Mbappé, no se podrá cerrar el círculo.

Desde la perspectiva del PSG, seguramente sea Mauricio Pochettino el nuevo encargado del banquillo parisino. Los franceses quieren empezar una nueva etapa en este 2021 con el cambio de entrenador y es un movimiento también con intereses de futuro. No solo por Mbappé, tampoco por la renovación de Neymar que acaba en el mismo año su vinculación, si no por un Leo Messi que sigue sin prolongar su contrato con el Barça y que ha recibido el guiño del brasileño.

Kylian Mbappé, en un calentamiento Reuters

Leonardo aseguró que ahora están más cerca de la renovación que hace unos meses, mientras el jugador mantiene su silencio y la prensa del país galo habla de un agujero en las cuentas del club. Pero Mbappé siempre ha tenido muy claro que la Champions League es el gran objetivo de su vida. Si algo ha repetido es que su obsesión es levantar la 'Orejona', algo que sabe que estaría más cerca jugando en el Real Madrid, el rey de la Copa de Europa, ya que con Tuchel no lo consiguió en este 2020.

Conflicto Tuchel - Mbappé

Precisamente su relación con el técnico alemán no pasaba por el mejor momento desde que este llegó a París. A principio de año, en el mes de febrero, estalló la tensión entre las dos partes. El entrenador decidió sustituirle durante un encuentro y al delantero no le sentó nada bien, dejando varias imágenes que hacían realidad la falta de química entre las dos partes. Él consideró que eso no supondría que Mbappé saliera del PSG, pero abrió un cisma que ya no se cerraría.

La tensión ya venía de lejos, porque en 2018 el entrenador le pedía a Kylian que siguiera "con los pies en el suelo", mientras ponía a Di María por las nubes, algo que también mosqueó al joven atacante. El hecho de que simplemente haya conseguido que su rendimiento siga siendo bueno, pero no mejor, ha rondado la cabeza de Mbappé durante estas temporadas en las que han compartido vestuario. Ahora, después de una campaña en la que el PSG está sufriendo bastante, ambos romperán definitivamente la relación.

Movimiento de ajedrez

La salida de Tuchel estaba en la cabeza de la dirección deportiva del PSG desde hace tiempo, por lo que cuadra con un movimiento de cara a tener a Mbappé en una situación más afable para su renovación. La temporada pasada le salvó el hecho de ser el primer entrenador en llevar al conjunto capitalino a una final de Champions League. Pero el hecho de no ganarla y de los resultados que había firmado en lo que iba de campaña ha terminado por ser definitivo.

Mbappé besa el escudo del PSG

Si bien es cierto que el único entrenador que haría que el delantero renovase inmediatamente sería Zinedine Zidane, esta salida puede facilitar su continuidad. El PSG le va a proponer un nuevo proyecto, algo que solicitaba Mbappé en sus primeras conversaciones para renovar. Tendrán que llegar más fichajes para convencerle definitivamente y, sobre todo, llegar a un acuerdo con respecto de la situación económica que satisfaga la calidad del delantero.

En cualquier caso, los blancos siguen mirando todo lo que sucede en París con calma, sabiendo que tienen el as bajo la manga y que, si no termina pasando en 2021, el 2022 quedará libre a todos los efectos. La renovación sigue sin llegar y el tiempo se acaba. El acontecimiento de hoy quizá sea un acercamiento más que un alejamiento, pero desde el Real Madrid se mantienen firmes. Saben que el club es lo suficientemente atractivo y que la etapa de Mbappé en el PSG puede tocar fin.

[Más información: Zidane explica a quién ficharía si le toca El Gordo de la lotería al Real Madrid]