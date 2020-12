Pochettino puede acercar la llegada de Messi al PSG

La destitución de Thomas Tuchel como entrenador del PSG puede suponer un antes y un después en el conjunto parisino. El rendimiento de técnico alemán no ha sido el esperado y la dirección del equipo francés ha decidido dar por concluida su labor, lo que ha provocado que se abra un importante abanico de técnicos como candidatos al puesto.

El PSG perdió una gran oportunidad en la pasada final de la Champions de poner la guinda soñada a su millonario proyecto. Sin embargo, la derrota contra el Bayern Munich abrió una profunda crisis que a día de hoy no se ha cerrado. Además, el rendimiento esta temporada no está siendo el esperado, ya que no dominan en su liga con la tiranía que debían hacerlo por la calidad de su plantilla.

Además, la lesión de Neymar tras sufrir una fuerte entrada en su tobillo ha provocado que pierdan a su jugador referencia y que los resultados sean todavía más negativos. El técnico alemán no ha sabido tampoco llevarse bien con sus estrellas, ya que sus desencuentros con Kylian Mbappé han sido bastante sonados.

Ahora, la dirección del PSG busca nuevo entrenador que se haga cargo de un proyecto plagado de estrellas y de dinero, pero que no es nada fácil de gestionar. Obligados a ganar casi más que en cualquier otro club del mundo, hace falta un entrenador de una personalidad fuerte, de prestigio y que haya tenido éxito y sepa llevarse bien con las estrellas.

A pesar de que son muchos los candidatos que ya han tenido su cuota de protagonismo para poder sentarse en el banquillo del Parque de Los Príncipes, hay un nombre que resuena con más fuerza que ninguno y que tiene todas papeletas para ser el nuevo líder de un proyecto tan ambicioso y exigente.

Pochettino, el favorito

El favorito de las apuestas y de la dirección del club francés es Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham y que ahora mismo se encuentra sin equipo. El argentino es el candidato favorito por todos y por eso ya se trabaja en su contratación después de los grandes años dejados en Londres donde incluso llegó a una final de Champions con un equipo de segundo nivel.

El exjugador y exentrenador del Espanyol ya ha sonado para ocupar otros grandes banquillos como el del Real Madrid y del Barça, pero podría ser París su nuevo destino y su primera aventura en un grande europeo de verdad, a pesar de que el PSG carezca de la historia de otros grandes equipos, sí lo es en cuento a plantilla, presupuesto y exigencias deportivas.

Además, la llegada de Mauricio Pochettino al PSG tiene también otra lectura tal y como apuntan en Francia. Le Parisien señala que el fichaje del técnico argentino sería clave para convencer a Leo Messi de recalar en el equipo francés la próxima temporada, una vez haya concluido su vinculación con el FC Barcelona.

Su compatriota podría ser el último eslavón de una cadena que terminaría con Messi jugando al lado de su amigo Neymar y de otros compatriotas como Paredes o Di María. De ser cierto, también supondría un empujón muy importante, y casi definitivo, para que la candidatura de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del PSG sea la ganadora.

