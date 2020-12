Messi pasará la Nochevieja en Argentina

Leo Messi no se presentó este domingo, con permiso del club, en la vuelta de los entrenamientos del Barça después de los cuatro días de fiesta por Navidad. Según informó la entidad, el '10' volverá a la disciplina azulgrana tras el partido contra el Eibar, que se disputará el martes a las 19.15 horas en el Camp Nou. Así, el argentino alargará sus vacaciones en Rosario y no volverá a jugar hasta el 3 de enero ante el Huesca.

Los demás integrantes de la plantilla volvieron al trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a excepción de los lesionados de larga duración Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto. La gran novedad de la convocatoria ante el Eibar tiene muchas probabilidades de ser la de Ousmane Dembélé, que se ejercitó con el grupo con normalidad. Antes del entrenamiento, todos los jugadores del Barcelona pasaron un test PCR tal como marca el protocolo de LaLiga.

El argentino será protagonista este domingo cuando se emita la entrevista que concedió a Jordi Évole en La Sexta. Por el momento, en dos avances, ha dejado alguna esperanza de que continue en el Barça y renueve con los azulgranas antes de acabar contrato en 2021. "Hoy por hoy estoy bien. Lo pasé muy mal en verano. Venía de atrás. Lo que pasó antes del verano, el burofax... Lo arrastré al comienzo de la temporada", dice Messi sobre su situación particular.

Leo Messi celebra su gol al Valladolid en Zorrilla Reuters

Además, también ha hablado sobre la influencia de los entrenadores que ha tenido durante su carrera. Concretamente, sobre Pep Guardiola y Luis Enrique. "Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", explica en esta entrevista.

Évole explica el momento

El periodista encargado de hacer la entrevista ha explicado cuál fue el contexto en el que se grabó la charla. "En pleno estado de alarma, le pedimos la entrevista. Con criterio y humildad nos dijo que no era nadie para hablar de lo que estaba pasando, pero quedamos en charlar más adelante. Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juve y para allá que fui. Me habló de planes de futuro muy concretos. Me dijo cómo quiere acabar y eso a mí me sorprendió", explicó Évole.

Parece que estas palabras darán mucho que hablar. El terremoto que se produzca cuando se revele el contenido íntegro de la conversación pillará a Messi en Argentina, por lo que vivirá las reacciones de sus compañeros, del club y de la afición lejos del epicentro. El rosarino seguirá dando que hablar en este 2021, pero podría dejar algo más claro su futuro tras esta entrevista.

