Mick Schumacher habla de su padre: "Es lo mejor que ha existido en el deporte"

Mick Schumacher está listo para afrontar el gran reto que iniciará este 2021 con sus primeros Grandes Premios en la Fórmula 1. El hijo de Michael Schumacher ha concedido este domingo una entrevista exclusiva a la versión dominical del diario Bild y se ha mojado en la comparación que se ha abierto este año después de que Lewis Hamilton igualase el número de campeonatos de su padre. Para el nuevo piloto del Team Haas F1 no hay discusión.

No le molestan las comparaciones con él y tiene claro que es el mejor. "Por supuesto que tengo que seguir mi propio camino. Pero mi padre es para mí lo mejor que ha existido en el deporte, ¿por qué debería entonces querer distanciarme de él? Creo que está bien, no me molesta en absoluto cuando recibo preguntas y me comparan", expuso el piloto de Fórmula 1. Mientras, Michael sigue tratando de recuperarse de ese accidente mientras esquiaba en 2013.

En tres meses se producirá ese gran debut en Australia y Mick ya piensa en él. "Ese será un momento especial en general. Sí, puedes decir eso. Ya creo que será muy emotivo. Estoy deseando afrontar el desafío, el impulso de esa carrdra y trabajar con el equipo", explica el campeón del mundo de Fórmula 2, título conseguido este mismo año. Con ese gran aliciente, Mick llega al 'Gran Circo' con un alto estatus y con las expectativas sobre su figura.

*** BILDplus Inhalt *** Schumi junior über Papa Michael - „Mein Vater ist der Beste!" https://t.co/EZX9vjmYUx #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) December 26, 2020

Además, señala a su madre, Corinna, como su gran apoyo. "Ella es la primera persona con la que hablo, la mejor asesora y siempre la primera a la que llamo", argumenta el joven piloto. La familia comenzará una nueva lucha en este 2021, la de forjar la leyenda de Mick. Mientras, la lucha porque Michael vuelva a tener una vida normal sigue en marcha. Jean Todt dio detalles recientemente sobre ese trabajo que están llevando a cabo para que se le pueda volver a ver.

Expectativas

Mientras da estos primeros pasos, en Ferrari ya hablan sobre su adaptación. "Lo que espero en estos dos años que vienen es que gane experiencia en la F1, que demuestre que cada vez es más rápido y consistente. Lo que esperas de un piloto 'top' es que sea rápido tanto en clasificación como en carrera, que sea consistente para sumar puntos para el equipo. Espero que demuestre su velocidad en clasificación y en carrera, pero también en ritmo de carrera y que termine de forma consistente en una buena posición", explicó Mattia Binotto, director del equipo Ferrari.

De hecho, el responsable de la escudería le comparaba con la adaptación de Carlos Sainz Jr. durante sus primeros años, el que ahora será su piloto en Ferrari. Eso sí, estima que el mejor rendimiento de Schumacher llegará en su segunda temporada. "Si me baso en lo que he visto en la F2 y la F3, creo que al principio será difícil, porque suele rendir mejor en su segundo año que en el primero. Mick aprende mucho durante el primer año y el inicio del segundo, y a partir de la segunda mitad del segundo año es muy fuerte", expuso Binotto.

