Los 10 frases de Leo Messi que todos los culés deben conocer de la entrevista de Jordi Évole

La entrevista de Leo Messi a Jordi Évole ha dejado varias declaraciones jugosas. Empezó fuerte, diciendo el argentino que era "un hombre de palabra" y que si le prometió durante la pandemia que habría entrevista, esta se haría independientemente de cómo fuesen las cosas.

Dicho y hecho, la 'Pulga' demuestra que tiene palabra y también que pese a haber querido salir en verano, es tan aficionado del Barcelona como cualquiera: "¿Qué significa? Todo. Siempre lo dije. El Barcelona es mi vida. Llevo acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo más tiempo acá que en mi propio país".

"El club me formó como jugador y como persona, y yo también siempre dejé todo por el Barcelona. Tengo una relación de amor, a la ciudad, al club, a todo lo que tiene que ver con Barcelona. Mis hijos nacieron aquí también", añadió el seis veces ganador del Balón de Oro. Aquí las diez mejores declaraciones del '10'.

"Pasé muy mal verano"

"Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal el verano, antes también por cómo acabó la temporada. Luego llegó lo del burofax y todo eso. Luego es verdad que lo arrastré durante el comienzo. Hoy me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Es un momento muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo. Se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas".

"El Barcelona está realmente mal"

"Está realmente mal y va a ser muy difícil volver a donde estábamos".

Leo Messi, durante la entrevista con Jordi Évole

"Jugar sin público es horrible"

"Horrible, es horrible. Es una sensación fea, extraña. Salir a un campo en el que no hay nadie, es una sensación fría. Yo creo que viéndolo también tiene que ser aburrido y diferente. Creo que por eso se están viendo resultados diferentes. No es lo mismo venir al Camp Nou con el estadio a reventar, a hacerlo con el campo vacío. Se ven partidos más igualados y también más feos".

"No se piensa en el futbolista"

"Toca jugar y cumplir con los contratos televisivos, con patrocinadores... No se piensa en el futbolista. Se piensa más por el interés económico que por el deporte o por el juego en sí".

"Maradona se lo merecía todo"

"Fue una locura. No lo podía creer. Todos sabíamos que no estaba bien, pero nadie esperaba esto. Nadie puede creer que ya no esté Diego, que no vayamos a ver a Maradona más. Fue una locura. Se lo merecía todo".

"Me vendría bien ir al psicólogo"

"Tenía que haber ido, pero no fui nunca. Me cuesta dar ese paso, sabiendo que lo necesito. Me insistieron para que fuese. Antonela muchas veces, pero como te decía antes, soy una persona que me lo guardo para mí todo, no comparto mis cosas y por eso no me atrevo a dar el paso. Me vendría bien, seguro".

"Sabía que si iba a juicio, me iban a dar la razón"

"Yo sabía que si iba a juicio, me iban a dar la razón. No consulté a un abogado, consulté a muchísimos y todos me decían lo mismo. Pero yo no me quería ir así del Barça".

"Dicen que pongo, que ficho... Me molesta"

"Eso se viene diciendo, pero no es verdad. También se dice en la selección. Que pongo y quito, que juegan mis amigos... Eso es algo que me molesta. La gente consume la prensa y muchos creen todo. Creen que yo hago los fichajes y pongo los entrenadores, pero eso está lejísimos de la realidad".

"Tengo un grupo de WhatsApp con Neymar y Luis Suárez"

"Habría preguntarle por qué lo dijo. Sí, tenemos un grupo con Neymar y Luis Suárez. Hablamos por el grupo o por separado. Con Luis hablo casi todos los días. La última vez que hablamos fue por el sorteo. Que nosotros no queríamos el PSG por el equipo que es y supongo que ellos tampoco nos querían, no estamos en nuestro mejor momento, pero somos un equipo respetado por la historia. Va a ser una eliminatoria igualada".

"No sé si me iré o no del Barcelona"

"No sé, siempre he querido vivir en Estados Unidos, jugar allí... No sé si me iré o no. Pero si me toca irme, me gustaría hacerlo de la menor manera. Pero si me voy, me gustaría volver a la ciudad y al club, aportar al club para hacerlo mejor. El Barcelona es mucho más grande que un jugador, incluyéndome a mí, obviamente. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas".

