En Inglaterra relacionan a Foden con el Real Madrid

El mercado se ha visto muy afectado por la crisis provocada por el coronavirus, pero, eso no quiere decir que los clubes sigan pendientes de jugadores que tienen en sus agendas. Ese es el caso del Real Madrid que, a pesar de no haber hecho ninguna contratación en la última ventana de fichajes, los blancos siguen trabajando para encontrar nuevas perlas con las que mejorar su ya gran plantilla. En Inglaterra este domingo ponen el foco sobre Phil Foden, del Manchester City.

La información del Daily Mirror señala que el club tiene varios informes de observación sobre el joven inglés, pero no recientes ya que hablan de un seguimiento en los últimos años. El hecho de que no esté teniendo tantas oportunidades desde el principio de los partidos sería el motivo principal por el que hablan de una ventana en la que podrían convencer a Foden para abandonar Manchester, ya que el centrocampista estaría empezando a frustrarse con esta situación.

El hecho de que el City esté en la pelea por hacerse con los servicios de Leo Messi implica que tenga que hacer algunos movimientos de salida para poder hacerle hueco. Estos dos factores podrían crear un huracán que saque del Etihad Stadium a varios jugadores en ese desenlace que tendría la llegada del argentino a la Premier League. En cualquier caso, el interés es independiente de la situación ya que en el Real Madrid consideran a Foden un gran jugador.

Phil Foden, haciendo una chilena en un partido con el Manchester City REUTERS

Los blancos le vieron este verano enfrente cuando jugaron la eliminatoria de Champions League que finalmente fue favorable para los ingleses. Este mismo año, Pep Guardiola defendió su apuesta por Foden, lo que hará sin lugar a dudas más difícil este movimiento. "Es el único jugador que no puede venderse bajo ninguna circunstancia, el único. Ni siquiera por 500 millones de euros. Phil no va a ninguna parte porque Phil es el City", expuso el catalán.

La polémica

El joven inglés también ha protagonizado en este 2020 un episodio desagradable durante una de sus primeras convocatorias con la selección inglesa. Foden, junto a Mason Greenwood, fueron expulsados de la concentración de la selección de Inglaterra por incumplir en Islandia el protocolo de seguridad de la Covid-19.

Según medios islandeses, los dos jugadores habrían recibido la visita de dos chicas en el hotel donde se concentró la selección inglesa... y la prensa inglesa las identificó. Las chicas en cuestión fueron la modelo Nadie Sif Lindal Gunnarsdottir y su prima Lara Clausen, de 19 años. Salieron a la luz algunos detalles de la conversación entre Nadia y los futbolistas, a los que les preguntó: "podemos ir al hotel pero no sé cómo nos vais a colar" o "¿para qué crees que vamos al hotel?".

Nadie contó en Daily Mail cómo surgió el encuentro: "Nos conocimos por Internet. Estuve hablando con Mason unos días antes de que llegaran a Islandia". "Me siento mal por ellos y nunca quise ponerles en esta posición, pero no sabíamos que estaban haciendo cuarentena, si lo hubiéramos sabido no hubiéramos ido a conocerles. Ni si quiera sabíamos quién era Phil. Le pregunté quién era. No estoy muy puesta en el fútbol, no lo veo. Ni si quiera sabíamos que Mason jugaba para el Manchester United", admitió.

