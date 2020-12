El Real Madrid tiene un nuevo rival en la carrera por Haaland: el Chelsea pelea por su fichaje

Erling Braut Haaland es el nombre del delantero de moda en el fútbol europeo. Así lleva siendo desde que la temporada pasada dejara a todo el mundo con la boca abierta después de unos meses arrolladores en el Borussia Dortmund. Lleva el gol en la sangre y eso ha provocado que los mejores equipos del viejo continente quieran hacerse con sus servicios.

De momento, el Borussia Dortmund no ha recibido ofertas ni se ha sentado con nadie a negociar, pero sin duda, no tardará en hacerlo porque el rendimiento del delantero noruego es verdaderamente escandaloso. A pesar de que tiene solo 20 años ya es uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los delanteros más en forma del momento. Junto a nombres como Lewandowski, Cristiano Ronaldo o Benzema, Haaland es sinónimo de gol para su equipo.

Por ello, ya ha trascendido el interés de grandes equipos en estudiar las vías para poder llevárselo cuando antes de Dortmund y de la Bundesliga. La crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia del coronavirus ha jugado en favor del Borussia Dortmund, ya que muchos clubes europeos han tenido que ver como su margen de actuación se reduce, especialmente en contrataciones de alto calado.

Haaland se lamenta durante un partido del Borussia Dortmund Reuters

Aun así, desde Inglaterra ya apuntan al interés de un gran club en el futbolista noruego. Se trata del Chelsea de Frank Lampard, que sigue con la intención de asaltar la Premier League a golpe de talonario. Tal y como informa el Daily Mail, los londinenses quieren reforzar su delantera y para ello han pensado en Haaland, un jugador para los próximos 15 años.

Ya el pasado verano acometieron fichajes como los de Timo Werner, Kai Havertz, Ziyech, Mendy o Thiago Silva, pero la chequera de Roman Abramovich parece no haberse agotado todavía y se estaría guardando un último esfuerzo para apuntalar la delantera con una incorporación de primer nivel mundial.

Rival del Madrid

Aun así, desde Inglaterra apuntan que esta intención de la cúpula del equipo blue no estaría enfocada para el mercado de invierno que comenzará en apenas unos días, sino que se trata de un fichaje de cara a la próxima temporada, que se negociaría durante el verano que viene y que llegaría como el fichaje estrella del año 2021.

Piña de los jugadores del Chelsea en la temporada 2020/2021 Reuters

De esta forma, el Chelsea parece decidido a entrar en la pelea por hacerse con uno de los jugadores que más interés y pasión han despertado en el último año. Se podría decir que todos o casi todos los grandes han puesto sus ojos en Haaland en algún momento. No obstante, el equipo entrenado por Lampard no quiere ser uno más sino uno de los protagonistas de la contienda.

Para ello tendrá que vérselas, si todo va según lo esperado, con el club que más informaciones ha protagonizado cuando el nombre de Haaland está de por medio. Se trata, como no, del Real Madrid, conjunto que tiene al delantero noruego en su agenda de posibles fichajes para el futuro. Los blancos saben que Haaland supone un gran desembolso, pero también que es uno de los jugadores por los cuales merece hacer una gran operación, como sucedería con el caso de Mbappé. Ahora, los blancos saben que no están ni mucho menos solos en la pelea y que deben darse prisa para no perder posiciones.

