Haaland, más fácil para el Real Madrid: el Bayern se aparta de su fichaje

El Real Madrid no pierde la vista al mercado de fichajes. El club merengue siempre sigue atento a cada movimiento y a cada nueva perla a nivel mundial. También en tiempos de la Covid-19, donde las incorporaciones se han reducido notablemente. Y uno de esos nombres es, sin duda, el de Haaland. El atacante noruego del Dortmund ha generado interés entre los grandes y la entidad blanca ya ha sido relacionada en varias ocasiones.

Haaland ha firmado un gran inicio de temporada. Goleador en la Bundesliga, donde ha puesto su tope en cuatro tantos en un mismo partido, y también en la Champions League, donde ha sido clave para el Dortmund. La mala noticia ha sido su última lesión, que le apartará hasta 2021. Pese a ello, su nombre seguirá sonando y siendo vinculado a a diferentes clubes.

El Real Madrid no estaba solo. Al menos hasta las últimas horas, puesto que el Bayern Múnich ha dado un paso atrás en la carrera por su fichaje. Rummenigge ha confirmado que el cuadro germano no piensa en un delantero estrella mientras él esté en el cargo de director general y Lewandowski continúe en la plantilla a nivel que está mostrando.

Haaland se lamenta durante un partido del Borussia Dortmund Reuters

"Haaland está bien en Dortmund y, francamente, mientras tengamos a este Lewandowski, no lo necesitamos", ha asegurado el directivo del Bayern en una entrevista para Tuttosport. "Lo que sucederá en el futuro no lo puedo predecir, también porque solo permaneceré en el cargo hasta diciembre de 2021". Sin embargo, no ve que a corto plazo puedan hacerse con Haaland y esperar en el tiempo puede suponer despedirse de su fichaje.

"A lo largo de los años hemos establecido relaciones amistosas con el Borussia, también en el mercado", ha recordado Rummenigge. Pero, ante la llegada de una buena oferta, esas relaciones podrían quedar olvidadas si supone ingresar una mayor cantidad por el traspaso.

El Madrid, atento

El cuadro merengue no fichó a ningún jugador el pasado verano. La crisis de la Covid-19 había afectado a las cuentas, que finalmente han sido muy positivas, y se optó por reforzar el equipo por medio de las cesiones que se tenían establecidas. La situación, por el contrario, puede cambiar notablemente el próximo año.

El club merengue quiere fichar y hay nombres como el de Mbappé que se situán en lo más alto de la lista de prioridades. Haaland sería otro de los planes de la entidad blanca. Joven, con experiencia en la élite y un goleador nato que, además, se entendería a la perfección con otro joven talento como Odegaard. Una dupla noruega con la que es fácil soñar. Guiños al Real Madrid no han faltado y el Bayern, que era uno de los grandes rivales por su fichaje, parece haberse apartado temporalmente.

La cuenta atrás ha comenzado y el próximo verano será muy movido. Más todavía teniendo en cuenta que otra de las perlas del mercado como Szoboszlai ya está a punto de firmar con el Leipzig alemán.

