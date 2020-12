Jordi Farré, el 'outsider' en las elecciones del Barça: "Leo Messi renovará el 25 de enero si gano"

Jordi Farré (L'Hospitalet de Llobregat, 1975) es culé desde la cuna. Dice que desde pequeño su objetivo en la vida era ser presidente del equipo de su vida y escuchándole hablar no parece mentir. Era uno de los más desconocidos hasta que la moción de censura contra Josep María Bartomeu le puso bajo el foco. Ahora, se ve con tanta fuerza que está convencido de que le va a ganar las elecciones a la presidencia del Barça a Víctor Font y a Joan Laporta, a los que considera sus grandes rivales.

Desde que arrancó la carrera sin que aún estuviera establecida la fecha del 24 de enero ya definitiva, se han escuchado muchos nombres entre los precandidatos para hacer club. Farré ha hablado de todos esos, pero ninguno para asociarlo a Nou Impuls FCB, su candidatura. No tiene grandes nombres pero, ante la lluvia de cromos, vende proyecto. Bueno, también pizza y tatuajes para llamar a que respalden su candidatura para que sea oficial.

No promete nada del estilo para el día en el que gane las elecciones. De hecho, dice que se irá pronto a dormir y que no habrá celebración. Quiere que desde el día 25 de enero su nuevo equipo de trabajo haga realidad los castillos de naipes que va a ir presentando en estos días. De hecho, el principal es el de la renovación de Leo Messi. Cree que es posible, que el argentino tiene mucho fútbol que dar y que su estado actual está provocado por una situación de tristeza general en la entidad.

Jordi Farré, precandidato a las elecciones del Barça

No solo vende proyecto, cree en un Barça alejado de los temas políticos sin renunciar a su catalanismo. No quiere que cuenten con él para reivindicaciones, aunque no se opone a que haya pancartas como las que se han visto en la última era Bartomeu. Además, no teme a al situación económica por la que pasa el club. Tiene un plan en forma de refinanciación de la deuda que cree que podrá soportar con el patrimonio de la entidad. Ahora ya queda que los socios crean en esa idea de proyecto por encima de nombres.

Recuerdo la primera conversación que tuve con usted y me dijo que ser presidente del Barça era el sueño de su vida, imagino que está ante los días más importantes.

Pues la verdad que sí. Realmente vemos que tenemos una oportunidad real de ganar las elecciones. Es el sueño de nuestras vidas, porque dentro del equipo sentimos pasión por el Barça. Estamos ilusionados, tenemos un proyecto que a la gente compra. Tenemos mucha fuerza para llegar al día 24 con los deberes hechos.

Quizá la fuerza de la que me habla venga de ser el impulsor de la moción de censura contra Bartomeu.

Sí, pero también nos podía haber salido en nuestra contra. Gente de mi equipo me lo desaconsejó. Pero yo lo tenía claro, antepuse el Barça a mis intereses. Tenía claro que iba a salir bien, por eso no tenía miedo. Creo que somos la candidatura de los hechos y no de las palabras. Vamos haciendo cosas, los demás van hablando. Hicimos la moción, estamos tratando de cerrar acuerdos para el Espai Barça y también hablamos con jugadores.

Quizá están teniendo tiempo de más para preparar la candidatura después de que se situaran las elecciones el 24 de enero.

Es que no se a dónde quería llegar Carles Tusquets. La única misión que tenía la gestora era convocar las elecciones y creo que se está extralimitando en esas funciones. Hace declaraciones sobre Messi, del campo, de las facturas... No lo entendemos, tendrá sus motivos. No vamos a ponernos más parches en las heridas. Pero no nos ha gustado.

Veo un duelo entre Laporta, Font y yo

¿Por qué está pasando esto?

No lo sé, no encuentro ninguna razón. Hablaba de la negociación de los jugadores, que de hecho será la nueva Junta Directiva la que dirá si está de acuerdo con este acuerdo. No es presidente del club, es presidente de la gestora que tenía como objetivo convocar elecciones y el normal funcionamiento de la entidad. En esa misión no entra hacer declaraciones ni hacer fichajes.

Da la sensación que quiere limpiar la imagen del anterior presidente...

Quizá sea, pero poco le ayudó a la hora de decir que hay facturas de las que no se fía. Tampoco aporta nada hablar del estadio. La entidad está deprimida, lo que necesitamos es un nuevo impulso. Por eso nuestro eslogan de la gran remontada, necesitamos remontar.

¿Cómo va a depurar responsabilidades Jordi Farré si llega a la presidencia?

Muy sencillo. Encargaremos una 'due dilligence', más aún con las declaraciones de Tusquets. Analizaremos esos resultados, se los enseñaremos a los socios y, si vemos malversación, emprenderemos acciones legales. No me gustaría, pero si alguien ha usado mal los activos del club, es lo que hay.

El próximo presidente del Barça llegará en medio de una temporada, ¿cómo cree que va a llegar el equipo deportivamente a ese momento?

El momento es ideal. Porque vamos a entrar, vamos a trabajar el final de la temporada para preparar la siguiente. Lo único que no me gusta es que no vamos a poder trabajar el mercado de invierno. No va a haber tiempo. Me consta que Koeman ha pedido algún retoque. Cuando quieres ser presidente de una entidad como la del Barça, tienes que asumir que no todo es levantar Champions. Yo lo he dicho siempre. Vamos a darle un nuevo impulso para remontar.

Jordi Farré, presentando su candidatura para las elecciones del FC Barcelona

Creo que soy una persona que en las situaciones difíciles se crece. Es una de las cosas que más quiero en el mundo. He viajado más de 200 veces con el Barça, he estado en peñas y, a la vez, gestiono una empresa de más de 800 personas. Además, conozco de cerca lo que le está pasando al club. El otro día conocí a un trabajador del club que habían despedido a su pareja. El Barça tiene que ser un divertimento, no puede ser que haya esta situación de tristeza. Hay que darle alegría al club

Núñez cogió el club en una situación similar y fue una nueva ilusión. Me veo como el Núñez del 78, me veo como el Laporta del 2003. Todo el equipo está preparado para eso y vamos a conseguirlo.

Si Tusquets no puede hacer fichajes según entiende su posición y usted me dice que tampoco van a tener tiempo para afrontar el mercado, ¿no va a haber fichajes para Koeman?

Pues lo veo complicado. Desde que ganas las elecciones hasta que tomas posesión, pasan 21 días. Otra cosa es que Tusquets por indicación nuestra los hiciera. Mucha gente me pregunta que el 24 cómo lo voy a celebrar. Me iré pronto a dormir porque el 25 habrá que trabajar desde las 7 de la mañana. No estamos en una situación de celebrar nada, la sociedad tampoco lo pide y el Barça está en un momento delicado. Lo importante es que el club salga adelante y es en lo que nos centraríamos.

Deportivamente, ¿se podría hablar de que el Barça va a tirar la temporada?

Yo espero que no. Pienso que estamos a siete partidos de ganar la Champions. Creo que al final esto del fútbol es un estado de ánimo. Ahora mismo el club no está en un buen estado de ánimo. Lo primero que quiero hacer es renovar a Leo, pero al día siguiente quiero bajar al vestuario y pedir a los jugadores que se impliquen en el nuevo proyecto.

Veo complicado hacer fichajes para Koeman

Precisamente Leo también va a tener 25 días para poder negociar por otro club, ¿cree que le va a esperar?

Sí. Leo es culé, no se quiere ir. Me consta. De hecho, estoy trabajando en ello. Yo creo que Leo el 25 si gano las elecciones renovará.

¿Qué le pasa a Leo? ¿Por qué le vemos así sobre el campo?

Porque no hay alegría en la entidad. Cuando todo va bien, hay alegría. Cuando la dirección del equipo tiene alegría, esto se mantiene. El fútbol es un estado de ánimo. Ante la Juve, Messi hace un gran partido, pero no le entra el gol. Hace tres años, hace tres goles. Necesitamos que haya alegría.

¿Usted no cree en finales de ciclo, en que deportivamente Leo ya no es Leo...?

Tiene fútbol de sobra todavía. Fue el mejor ante la Juve. Con pequeños retoques, tenemos una gran plantilla. Pedri, Trincao, Sergiño... con un delantero centro, un central, un lateral izquierdo, tendríamos una gran plantilla. Tenemos muchos lesionados ahora mismo, se ha juntado todo.

¿Puede el Barça pagar a Leo Messi?

Leo es el jugador más barato que existe por el rendimiento económico que da. ¿Cuánto vale el Barça con y sin Leo? ¿Cuánto vale La Liga sin Leo o con él? El problema no es económico, a Leo hay que hacerle feliz. Creemos que sabemos lo que hay que hacer para conseguirlo. Hace falta un proyecto y no es difícil hacer una gran plantilla con la base que tenemos.

Leo Messi, durante el partido ante la Juventus Reuters

Con la persona que he decidido que va a ser mi director general, estuvimos organizando. No entramos a jugar al Football Manager, no estoy aquí para eso ni me interesa. Mi intención es crear una idea de club que perdure, que el modelo de club siga cuando me vaya. Cuando estuvimos mirando la plantilla me decía: es que tenemos una gran plantilla, pero faltan pequeños retoques.

Para hacer esa plantilla ganadora hace falta dinero y ahora mismo la situación económica del Barça no es la mejor, ¿qué plan tiene para revitalizar las cuentas?

El club está mal financiado. Tenemos una deuda a corto que nos va a costar engullir. Hay que refinanciar la deuda. El patrimonio del club es de 3.000 millones netos, contra una deuda de 1.000. La situación tampoco es para tanto. El problema es que no genera caja. Tiene unos gastos y unos ingresos de más de 800 millones. Si no generas caja, no puedes crecer.

Además, hay un valor por el que hay que apostar: la refinanciación del Espai Barça. Voy a cambiar el modelo de crédito por el de concesión durante un tiempo de 25 años que me va a dar 100 millones de ingresos. No estoy preocupado por la situación económica. Tengo desde el 25 de enero hasta junio para dos cosas: preparar el equipo que necesito y refinanciar la deuda.

Una vez esté lo segundo, yo creo que las entidades van a estar de acuerdo. Cuando vea el balance al detalle voy a estar más seguro. Es un reto, pero no nos asusta. Hay que bajar al barro y ahora el momento es malo. Los socios nos van a dar 100 días para trabajar y para remontar.

Recuerdo una frase que me dejó en esa última conversación: "Cataluña también puede financiar al Barça".

Yo estoy trabajando para crear una marca de ropa deportiva Barça. Hay una persona que es un experto en tema de licencias que gestionó por ejemplo las del Manchester United y las de las Spice Girls. La situación económica en Europa es mala y necesitamos que todo el tejido se produzca aquí en Cataluña. Creo que, a parte, necesitamos inversión extranjera para este país. Qué mejor que utilizar el Barça para eso.

No cuenten conmigo para hacer política con el Barça

Voy a tener comunicación con las entidades de turismo, el puerto de Barcelona, la Generalitat... para que entre todos podamos lucir el patrocinio de Cataluña. Es un tema económico puro y duro. Necesitamos inversión.

Me pasó una cosa muy curiosa hace unos meses antes del Covid. Estuve en unas bodegas en San Francisco y el enólogo me preguntó de dónde venía. Le dije que de Barcelona. A otro le dije que de Cataluña y me preguntó que si estaba en Brasil. Cataluña necesita que se la conozca, necesita recuperar el tejido industrial que tenía.

¿Cómo de bien está representando el Barça a Cataluña?

El Barça al final... si me dices por temas políticos... debe estar al margen de estos temas. El Barça siempre ha sido catalán y catalanista. La situación política del país la conocemos, es la que es, pero para eso están los partidos políticos y las asociaciones civiles. El Barça va a ser catalanista siempre, pero debe estar al margen de esto.

¿Con Jordi Farré seguirá habiendo pancartas en el estadio si se lo piden las asociaciones y la Generalitat?

Yo siempre he visto pancartas de todos los colores y seguirán estando. Es un derecho que tenemos los ciudadanos. Si me estás preguntando si voy a hacer política, desde el primer día he dejado claro que conmigo no cuenten.

Hay posturas muy similares entre los precandidatos, ¿cómo puede destacar Jordi Farré de los favoritos que señalan a Victor Font y a Joan Laporta?

Perdóname, pero en las elecciones del Barça nunca han ganado los que van de favoritos. La prensa se mueve por sensaciones. Las casas de apuestas dicen que va a ser un duelo de Laporta contra mi. Vamos a explicar el proyecto, somos aire nuevo. Somos los únicos que no hemos estado en el ciclo 2003/2020. Incluso Font estuvo en 2003. Ese ciclo se ha acabado. La gente quiere sangre nueva y por eso creo que vamos a ganar.

Laporta, tras presentar su candidatura a la presidencia del Barcelona EFE

¿Entonces ve un duelo a tres bandas entre Font, Laporta y usted?

Sí. La sensación que tengo en la calle es esa. La verdad que creo que no va a ser una sorpresa. Quizá lo sea para los medios de comunicación. Estamos preparados, la gente lo nota y creo que mi proyecto es el mejor.

Sus rivales han puesto sobre la mesa nombres como Xavi, Alemany... ¿Qué tiene Jordi Farré para ganar?

Proyecto. Ya sabemos lo que pasa con los cromos con Laporta y Beckham en 2003. Puedo decir que voy a fichar a Mbappé, Neymar o Haaland. Esto está pasado de moda. A Xavi cada vez lo ponemos en un puesto. Me gusta que estén vendiendo cromos. Yo voy a vender mi proyecto, quién es el CEO, qué voy a hacer por el club y quién es el director deportivo. No voy a vender nada más.

¿Espera cromos más grandes?

Yo no los voy a sacar. Sí que lo espero del resto, pero no le va a hacer gracia a los socios. Son las elecciones del proyecto. Quiéren saber qué vamos a hacer, no qué jugador vamos a fichar. Por un tacticismo electoral no se puede condenar el futuro del club.

Está pasado de moda vender que ficharé a Neymar

Todos estos movimientos con Neymar diciendo que quiere jugar con Messi, ¿cree que son simplemente parte de lo que provocan unas elecciones como las de un club como el Barça?

Está claro. Lo que tenemos que tener ahora es cordura. No podemos desviarnos de la línea. El ruido de sables este no nos interesa.

¿Jordi Farré no va a fichar a Neymar ni a ninguna estrella?

No. La verdad que esto me lo tendrá que decir el director deportivo, si me lo pide, lo haríamos. No hace falta salir a fichar. Te llaman todos. Es una pasada. Todo el mundo sabe que buscas cromos. Estos los buscará el director deportivo cuando toque.

Jordi Farré, presidente del Barça, 24 de enero... Además de irse pronto a la cama, ¿qué va a hacer?

Iré a ver a los jugadores a buscar su respaldo el 25 por la mañana, empezar a trabajar en el asunto financiero y también en el tema social para que cuando pueda abrir el campo, vuelva a ser una fiesta. Tenemos que trabajar rápido para que la temporada 2021/2022 sea prolífica y ganemos la primera Champions de las muchas que quiero ganar.

