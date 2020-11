Joan Laporta: "No he hablado con Messi, si gano las elecciones lo haré"

Joan Laporta está de vuelta. El que fuera presidente del Barça ha confirmado su precandidatura a las elecciones del club que se realizará el próximo mes de enero. Además, Laporta ha elegido este lunes como el día indicado para presentar su proyecto con el que pretende convencer al socio culé de que él es el candidato correcto para devolver al Barça "a la primera línea mundial".

El expresidente del Barça ya es el octavo socio que presenta su proyecto de cara a optar al puesto de máxima responsabilidad en el club. Antes de Laporta, presentaron su proyecto Víctor Font, Jordi Farré, Toni Freixa, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Lluís Fernández Alá y Pere Riera. Todos ellos deberán conseguir un 2.257 firmas. Además, excepto Xavi Vilajoana, que fue miembro de la junta directiva saliente, deberán presentar un aval correspondiente del 15% del presupuesto del club en la temporada 2020/2021 y que ha ascendido a 828 millones de euros. Por lo tanto, la cantidad necesaria asciende a unos 125 millones.

Dentro de la candidatura de Laporta estará, como su mano derecha, el que fuera exdirector general de la Fundación Bancaria 'la Caixa' entre 2014 y 2019 Jaume Giró. Junto a ellos también irán dentro del proyecto personas de su confianza como Rafa Yuste, Maria Elena Fort, Josep Cubells, Alfons Castro y Josep Ignasi Macià.

Laporta eligió para la presentación de su proyecto el Hospital de Sant Pau como homenaje personal a los sanitarios que han combatido y combaten contra la pandemia y a los socios del Barça que han perdido la vida durante la pandemia, cifra que asciende a un total de 800 personas.

De esta forma, Laporta ha comenzado a dar las claves de su proyecto y cuál es su intención para retornar al club: "Me presento porque quiero al Barça y porque creo que tenemos la preparación necesaria para hacer los cambios que necesita el club. Y porque tenemos un plan para devolver al club a la primera línea mundial. Y el plan es trabajar".

Uno de los objetivos de Laporta es volver a convertir al Barça, definido como "un sentimiento", en un club en el que todos los socios y aficionados "se vuelvan a sentir parte de un proyecto colectivo en todo el mundo". Para apelar a ese sentimiento, hizo un breve recordatorio a un personaje histórico del club como Johan Cruyff: "Quiero recordar al querido Johan Cruyff. Él hizo una pequeña revolución cultural. Nos enseñó a querernos como club y a tener una identidad deportiva única. Johan Cruyff nos hizo ganadores y nos enseñó el gusto por el buen fútbol".

Laporta apuesta también por defender la identidad cultural del Barça sin excluir a nadie, un club seguido en todo el mundo: "Quiero unir a todo el barcelonismo y debemos hacerlo sin mirar atrás y sin reproches. El Barça es un club global que no renuncia a ser catalán. Podemos defender nuestra lengua y nuestra cultura sin dejar fuera a nadie. Trabajaré incansablemente para que el Barça sea un motor de optimismo desde cualquier parte del mundo".

El expresidente también tuvo un recuerdo para La Masía y para los jugadores que la hicieron grande durante su etapa: "Hemos de recuperar La Masia con una nueva metodología que la convertirá en un centro de excelencia deportiva. El primer objetivo será que sean buenas personas, y después que sean excelentes personas y den lo mejor por el club".

"De La Masia han salido jugadores determinantes: Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro, Piqué, Cesc, Boja, Junquera... determinantes en la historia del club reciente que los tengan como referencia".

Laporta quiso poner también grandes expectativas en el proyecto deportivo: "Trabajaremos para recuperar a los jugadores de nuestro primer equipo, para volver a ganar y para dominar la Champions. La historia del Barça con la Champions es de éxito en el inicio de este siglo y por desgracia se ha truncado en las últimas temporadas... Trabajaremos como hice en mis primeros años en el club, tomado decisiones que nos lleven a la primera línea deportiva, económica y en el compromiso social".

A Joan Laporta le interesa especialmente la situación económica del club, que es realmente mala, y aunque no ha revelado en qué consiste, ya tiene un plan para revertir la situación: "Trabajaremos para recuperar la situación económica del club, que es dramática, pero la revertiremos con esfuerzo y trabajo. Tendremos que arremangarnos, coger la maleta e ir a vender para conseguir nuevas propuestas de ingresos".

"Tenemos un plan de choque detallado que iremos desgranando. La economía se reconducirá cuando volvamos a ganar y entonces se tomen las decisiones adecuadas. A veces se va demasiado rápido cuando se tiene un ingreso importante y se ha de poner la pausa para tomar la decisión adecuada".

Laporta se ha negado a hablar de fichajes aunque ha reconocido que tienen sus propios planes: "Hablar de fichajes sería una falta de respeto hacia nuestros jugadores. La mejor recomendación es no molestar la estabilidad del primer equipo aunque se tengan planes. No lo haré".

Además, fue preguntado por los dos jugadores de moda, Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero no quiso mojarse: "Son dos grandísimos jugadores, pero primero, antes de fichar miraría qué tenemos en casa, que no nos salga otro jugador de primer nivel. Y hablar de fichajes desestabilizaría a una plantilla que quiero que gane y se vuelva a poner en valor, en la línea del éxito".

También ha reconocido que no ha hablado con Messi, aunque espera poder ganar las elecciones para hacerlo: "Nadie puede dudar que Messi quiere al Barça y nos respetamos y nos queremos, pero no he hablado con él. No es conveniente. Cuando pasen las elecciones espero tener la confianza del socio y entonces hablaré con él".

"Messi quiere al Barça y estoy seguro que le dará una oportunidad. Veo, por el respeto y la estimación que nos tenemos, que tengamos una conversación para ayudarle a decidir lo mejor para él y para el Barça. Sé que nos dará un margen. Sé que tiene ofertas de otros clubes, pero Messi siempre ha tenido. Moratti pagaba 250 millones por él en el 2006 y dije que no. Le pagaban un dineral y dijo que no. Se vio su cariño por el Barça".

"Creo que con una buena propuesta, Messi eligiría al Barça. Él nos conoce y sabe cómo tratamos a los jugadores, a La Masia. Si de algo estoy orgulloso es que siempre se ha cumplido lo que le he dicho. Queremos un proyecto ganador que vuelva a dominar la Champions, y creo que con Leo en la plantilla hay mimbres para hacer un buen cesto".

Laporta ha querido dar confianza a Koeman como primer entrenador de su proyecto: "Ronald Koeman se merece un respeto. Es un grande del Barça y tiene un margen que permite su contrato y hemos de estar predispuestos a que lo haga bien. No ha tenido una papeleta fácil, pero tiene margenm. es nuestrio entrenador y tiene margen".

Además, ha confirmado que todavía no ha hablado con Xavi: "A Xavi lo aprecio mucho, lo he tenido como jugador cuando era presidente y es uno de los que deben ser el referente en el que deben mirarse los jóvenes de La Masia. Es un hombre que sabe mucho de fútbol y quiere enfocar su vida al fútbol y estoy seguro que algún día sus deseos se realizarán en el Barça. No he hablado con él sobre el proyecto deportivo".

Laporta tiene claro el orden jerárquico que debe tener el club para que todo funcione bien: "Y por supuesto que tengo claro el proyecto deportivo: quiero jugadores que sean felices, jueguen y jueguen bien, que estén valorados. El entrenador entrenará, el director deportivo propondrá y la directiva mandaremos. En la secretaría técnica pondré a personas de mi confianza, pero primero quiero ver cómo está todo".

Laporta incidió en la situación económica de la institución: "Conociendo la situación económica del club en la medida de lo posible, espero encontrarme las menos sorpresas posibles, los gastos y la deuda es la misma, pero con menos ingresos, pero tenemos la posibilidad de generar nuevos ingresos entrando en el mundo digital. El Espai Barça, propuesta de nuevas competiciones... pueden representar más ingresos y debemos administarlos bien. Creo que el Leo será el pimero en comprender la situación económica del club y nos dará un margen".

Además, aprovechó para dar un palo en este aspecto a la directiva saliente: "Cuando la pandemia pase y vuelvan los aficionados al estadio se activarán el ticketing y el merchandising, aunque no todo viene de la Covid, antes ya no se habían tomado las decisiones correctas".

Laporta ha contado cuál fue el motivo que le hizo volver a presentarse a las elecciones del Barça: "En el 2015 no pensaba presentarme pero tuve unas llamadas a última hora de amigos y exjugadores y di el paso en el último momento. Para mi sorpresa, en un contexto muy difícil, saqué 15.000 votos y ya decidí que en las iguientes me presentaría. Sí, se ha de ser valiente para asumir hoy día el reto, pero el equipo que me acompaña también los es".

