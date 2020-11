Koeman, preocupado por las continuas bajas en defensa: "No sé si Lenglet llegará al miércoles"

El FC Barcelona volvió a tener un día tranquilo con una contundente victoria frente a Osasuna. Después del triunfo cosechado ante el Dinamo de Kiev en Champions, los blaugranas volvieron al campeonato nacional con la intención de aprovechar el pinchazo del Real Madrid ante el Alavés.

Además, en esa futura lucha por la liga que se espera entre los grandes, los de Ronald Koeman tenían la obligación de no dejar escapar al Atlético de Madrid, que sigue en la parte alta de la clasificación con un paso muy firme y decidido para ser el gran candidato al título. Sin embargo, el técnico holandés tuvo malas noticias hasta en un día plácido.

El único central que le quedaba en la plantilla de confianza, Lenglet, se retiró con problemas musculares y deja al técnico holandés completamente en cuadros. Solo el canterano Mingueza está en perfectas condiciones y tendrán que ser jugadores como De Jong quienes tomen la responsabilidad si el francés no consigue recuperarse a tiempo para el partido de Champions de la próxima semana.

Los jugadores del Barça celebran un gol frente a Osasuna Jose Nieto

Koeman analizó el choque contra Osasuna en el que el Barça venció por 4-0 con un gran Griezmann. Habló sobre la actuación del jugador francés que recuperó parte de la confianza perdida y también de los homenajes a Maradona, especialmente el brindado por Leo Messi, que se puso la camiseta de su primer club, Newell's, camiseta que también visto 'El Pelusa'.

El partido de Griezmann

"Hoy he visto muy bien a Antoine. En su posición, con mucha libertad. Ha jugado bien, ha asistido y marcado. Ese es el jugador que queremos. Que lucha, trabaja y tiene efectividad.

"No creo que él haya cambiado. Siempre ha trabajado al máximo para tener esta efectividad. Puede ser que haya encontrado más espacio. Parece que se siente más libre en el campo y eso es positivo".

La celebración de Messi

"No lo sabía, no lo vi antes del partido. Se podía esperar algo. Creo que ha sido un gran gesto. Eso son cosas de cada jugador. Ha sido un gran momento la jugada y el gol. Ha sido un gran gesto de Maradona. Seguro que él ya lo había pensado y ha sido un momento muy completo en todos los sentidos".

Homenaje a Maradona

"Sí, como he dicho antes, cada uno piensa en este tema. Sabemos lo grande que es en Argentina. Marcar un gol de esta calidad para dedicárselo a Maradona es una gran cosa".

Leo Messi y su sentido homenaje a Maradona antes del Barça - Osaasuna Jose Nieto

Análisis del choque

"Estoy contento por la victoria, por los tres puntos, que los necesitábamos. Los próximos partidos serán muy importantes para poder luchar por el título de liga. Necesitamos sumar de tres en tres. Hoy hemos tenido muchas oportunidades, hemos seguido con hambre y hemos podido marcar más goles. Nos han obligado a tener mucho ritmo de balón".

"Analizamos el partido y esperábamos a cinco atrás. Pensamos que necesitaríamos un '9' más puro que Messi o Griezmann y por eso metimos a Martin. Conseguimos darle ritmo al balón. Nos costó marcar, pero generamos ocasiones".

Portería a cero

"Creo que hemos tenido altibajos de concentración, también en este partido. Osasuna ha merecido marcar. Es más por falta de concentración. Tenemos que cumplir. En un partido igualado eso no puede pasar".

Problemas en defensa

"Estuvo hablando un momento con el doctor sobre Lenglet. Parece, y digo parece porque hay que esperar hasta mañana, que no es muy grave. Eso parece ahora. Hay que esperar y ver. No sé si llegará al miércoles. No sé si es tanta cosa".

"Lo que le he dicho a Mingueza eran algún detalle que no puede ser. Un par de fallos que no puede tener. Pérdidas de balón, malos controles, que generan ocasiones de los rivales".

Bien Braithwaite

"Está en un buen momento. Tiene muchas cualidades. El partido de Kiev le sirvió para ganar confianza. Necesita jugar más de '9'. Es importante para nosotros cómo juega dentro del área, rodeado de rivales".

Presión en liga

"No podemos fallar más. Otra ver ayer se demostró que un equipo que quiere ganar LaLiga, si no está bien, puede perder".

