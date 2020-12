El agente de Kroos: "Puede que aún juegues con Haaland, Toni"

No será hasta el 2021 cuando se pueda volver a disfrutar de Erling Haaland dentro de los terrenos de juego. Pero aunque se encuentre en pleno proceso de recuperación, el delantero nórdico sigue estando en boca de todos por los continuos rumores sobre su posible salida del Borussia Dortmund en un futuro no muy lejano.

Real Madrid, Manchester City o Manchester United son solo algunos de los clubes en los que se coloca al internacional noruego. Todavía no se sabe cuándo se producirá su salida o cuál será finalmente su equipo de destino, pero en el podcast de los hermanos Kroos, su nombre ha salido a relucir.

El podcast Einfach mal luppen ha contado en su última edición con la presencia de Volker Struth, el agente de Toni y Felix. El representante ha señalado que Haaland es un jugador "muy especial" y no ha descartado verle algún día jugando al lado del '8' del Real Madrid.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

"A Haaland no le diría que no. Es muy especial, tanto como futbolista como personalmente. También es joven. Puede que tú aún juegues con él, Toni. Hará su camino", comentó el agente. Unas declaraciones ante las que Toni Kroos tan solo ha soltado una leve risita.

Lo que también ha reconocido Struth es que guarda una gran relación con Florentino Pérez. "Suele ocurrir que tu presidente, el Sr. Pérez, me invite a desayunar", ha revelado el representante de los Kroos. El agente ha asegurado que no tiene dudas de que el Real Madrid es el mejor club.

"El Real Madrid es otro nivel. Cuando empecé con esto solía decir que no lo has conseguido hasta que logras hacer un negocio con este tipo de club y así fue. La relación se ha convertido en muy cordial a lo largo de los años. El Real Madrid juega en otra liga, tanto sobre el terreno de juego como fuera de él", ha afirmado.

Recuerdo del pasado

Toni Kroos ha recordado entonces cómo fue su relación con Uli Hoeness: "Estuvimos negociando durante mucho tiempo y, en aquel entonces, Uli Hoeness no sabía cómo era mi relación con Volker". "Me dijo que llamara al orden a mi agente. Dijo que sus pretensiones salariales eran una auténtica desfachatez. Yo le contesté: 'Bueno, esa es su opinión", ha continuado el centrocampista.

"Pero para dejarlo claro: no son sus pretensiones, sino las nuestras. O nos ponemos de acuerdo o no'. Me quedaba tan solo un año de contrato. El traspaso fue relativamente económico. Para el Real Madrid fue fácilmente asumible", ha sentenciado Kroos, para después decir su representante que Florentino Pérez llegó a calificar esta operación como el fichaje del siglo, después cerrar el traspaso por 25 millones de euros.

