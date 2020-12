Toni Kroos ya sabe qué hacer cuando se retire: ligado al fútbol, pero no como entrenador

"Siempre he dicho que disfruto mucho en el Real Madrid y me gusta mucho Madrid, estoy feliz aquí. Mi idea es terminar mi carrera aquí. Claro que ha habido ofertas en estos seis años, pero estoy feliz en el Real Madrid y nunca las he escuchado. Quiero acabar aquí", dijo Toni Kroos el pasado mes de octubre.

El futbolista del Real Madrid tiene claro que quiere colgar las botas en el club blanco y también qué quiere hacer después de la retirada. El centrocampista alemán tiene muy claro que no va a seguir el camino que eligió, sin ir más lejos, su actual entrenador Zinedine Zidane.

Pese a su gran visión de juego, personalidad y calidad para poder ser un gran entrenador en el futuro, Kroos ha asegurado que su idea de futuro no sigue este camino. Eso no quiere decir que se aleje del fútbol de manera definitiva, sino que en lugar de en el banquillo, su lugar podría estar en la cabina de los comentaristas.

Toni Kroos se lamenta por la goleada de España a Alemania en la UEFA Nations League Reuters

En un adelanto de la entrevista a MagentaTV que saldrá a la luz en su totalidad el próximo viernes, Toni Kroos habla sobre ello: "Podría imaginarme sentarme junto a un comentarista genial y comentar ciertas cosas. Eso es algo diferente a lo que hace un experto que dice lo que estuvo bien o mal después del partido".

De hecho, asegura que solo entrenaría "tal vez a un pequeño equipo juvenil". "No quiero el estrés de viajar, pasar media vida en hoteles y estar lejos de la familia, ya no quiero eso más", comenta el centrocampista del Real Madrid. El germano es famoso por coger aviones privados para volver cuanto antes a casa después de los partidos.

Los vuelos de Kroos

Sobre estos vuelos privados también habla Kroos en MagentaTV. El internacional alemán se defiende de las acusaciones. Esos aviones suelen costar alrededor de 30.000 euros. Pero para él, el precio no es lo importante, lo realmente importante es poder tener más tiempo de calidad con su familia.

Toni Kroos presiona a un jugador del Shakhtar REUTERS

"Para mí esto no es ninguna estupidez porque estoy en casa cuando mis hijos se despiertan por la mañana. Por eso estoy dispuesto a pagar todo el dinero del mundo", señala un Toni Kroos que siempre se ha caracterizado por tener una vida muy tranquila. No suele ir a las cenas de equipo porque son muy tarde para su rutina y, en lugar de eso, se queda con su mujer e hijos.

