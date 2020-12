El Real Madrid sin fútbol ni alma: pierde ante el Shakhtar y podría caer eliminado de la Champions

Sin gol ni alma no se gana a nadie, pero, menos aún, en la Champions. El Real Madrid se quedó congelado en el descanso por el frío de Kiev y el Shakhtar le volvió a dejar en evidencia en la segunda mitad. El equipo de Zidane, que había dominado el primer acto, dimitió del partido cuando Dentinho adelantó al conjunto ucraniano. [Narracción y estadísticas: Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid]

Esta derrota deja al Real Madrid tercero y con un pie fuera de la Champions a falta de una jornada. Los blancos ahora están obligados a ganar sí o sí al Borussia Mönchengladbach para no caer eliminados por primera vez en la historia en la fase de grupos y verse castigados con disputar la Europa League a partir de febrero.

El mazazo para el Real Madrid puede ser de los que dejan cicatrices para toda la vida y es que en la Champions no solo se juega esta temporada, sino también parte de la próxima por lo que dejaría de ingresar. Más aún teniendo en cuenta la crisis económica que viven todos los grandes clubes por la crisis del coronavirus. Por tanto, contra el Borussia Mönchengladbach sí que será un duelo a vida o muerte.

La hechuras de este Real Madrid son frágiles, sobre todo en defensa. El equipo de Zidane se cae como un castillo de naipes al más mínimo toque y eso volvió a suceder en Kiev. Cinco derrotas, entre Champions y Liga, son demasiadas para solo llevar 15 partidos disputados. O lo que es lo mismo: hasta la fecha el Madrid de Zidane ha perdido el 33% de los encuentros.

Dientes de leche

Y eso que las intenciones fueron buenas al principio en Ucrania. El Real Madrid comenzó con intensidad, presionando muy arriba y buscando dominar al Shakhtar. El conjunto blanco tuvo muy pronto la primera ocasión, pero Marco Asensio se encontró con el palo tras un buen centro desde la izquierda de Benzema.

Corría solo el minuto 5 de partido y el equipo de Zidane enseñaba los dientes al conjunto ucraniano. Sin embargo, los dientes eran de leche y no mordían lo suficiente como para adelantarse en el marcador.

El duelo no había comenzado bien para los de Luis Castro y las sensaciones empeoraron con la lesión de Moraes tras una dura entrada de Varane por la que el francés vio la tarjeta amarilla. El central se vio obligado a derribar al delantero después de un grotesco error de Nacho que hizo que el '5' se jugara incluso la expulsión.

Varane intenta cortar el centro de Taison REUTERS

Dentinho, a la postre clave en el partido, tuvo que sustituir minutos después por Moraes. El Shakhtar parecía indefenso hasta entonces y Courtois fue un mero espectador durante la primera mitad.

El encuentro llegó al descanso con el resultado inicial gracias en parte a los reflejos de Trubin, ya que el guardameta sacó una gran mano para evitar el gol de un Asensio que fue el más peligroso del Real Madrid durante el primer acto.

El dominio del equipo de Zidane mereció un premio mayor, pero la falta de gol es el peor de compañeros en esto de la Champions. La ausencia de mordiente y la irregularidad galopante han sido las características de este Real Madrid durante los primeros meses de la temporada.

Y es que como si un monstruo de mil caras se tratase, el equipo de Zidane salió descompuesto en la segunda mitad y el Shakhtar aprovechó las debilidades. Taison avisó con un disparo que obligó a Courtois a lucirse para evitar el gol del conjunto ucraniano.

¿Quién es este Varane?

Sin embargo, el belga, que tuvo a su defensa en su peor enemiga, no pudo hacer nada minutos después. Mendy y Varane no se entienden y uno por otro la casa por barrer. El desconcierto madridista fue aprovechado por Dentinho para marcar y poner el 1-0 en el marcador.

Varane, que es otro sin Ramos, vivió otra noche negra en la Champions. Descolocado, perdido y jugándose en más de una ocasión la expulsión. Sin la contundencia que acostumbraba, el galo permitió que los delanteros del Shakhtar parecieran Pelé y Garrincha en su mejor época.

Varane, en el Shakhtar Donetsk - Real Madrid de la Champions League EFE

Como pasó tantas veces esta temporada, el Real Madrid fue incapaz de dar la vuelta a la situación y ni siquiera creó peligro tras el gol. Un equipo cansado, partido y sin alma ni corazón. El tanto de Dentinho dejó KO al equipo blanco y a Zidane no le funcionaron ni los cambios.

La puntilla y el definitivo 2-0 llegó en el minuto 82. Contragolpe y Solomon que aprovecha la autopista hacia la portería de Courtois para batir al guardameta belga con un disparo duro y abajo. La defensa madridista quedó nuevamente retratada por su pasividad en esta jugada que terminó con el segundo y el último gol del Shakhtar.

El próximo miércoles en Valdebebas el Real Madrid no tendrá más opción que ganar al Borussia Mönchengladbach. A Zidane se le acaba el tiempo para dar con la tecla, o las teclas, mejor dicho, visto el nivel del equipo en los últimos partidos, y no hay palmarés, por muy grande que sea, que aguante la mayor debacle europea de la historia moderna. Ese partido sí es a vida o muerte y en medio llega una visita a Sevilla crucial para no perder el tren de La Liga. La solución, en ocho días: resurrección o funeral.

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matviyenko; Kovalenko, Stepanenko; Tete, Marlos (Maycon, 74'), Taison (Solomon, 74'); y Moraes (Dentinho, 25').

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard (Isco, 77'); Rodrygo (Vinicius, 77'), Marco Asensio y Benzema (Mariano, 77').

Goles: 1-0, 57' Dentinho; 2-0, 82' Solomon.

Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó a Varane (11') por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, disputado en El Olímpico de Kiev (Ucrania) a puerta cerrada.