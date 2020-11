Kroos detalla cómo fue el viaje de regreso del Alemania - España

El 0-6 que endosó España a Alemania en el último parón de selecciones ha escocido mucho en el país germano. Allí estaba un Toni Kroos que no brilló en el partido y al que muchos señalaron como culpable del mal resultado. El alemán, en un nuevo capítulo de su pódcast 'Einfach mal Luppen', ha desvelado que regresó con sus compañeros españoles del Real Madrid a la península: "No hablamos mucho, pero sí se les veía bastante sorprendidos".

En esta nueva conversación con su hermano Félix Kroos, el jugador merengue se muestra dolido por lo sucedido, pero también admite que no ha sido la vez que peor lo ha pasado. "Cuando miro hacia atrás en mi carrera, no fue la derrota más amarga. Esa fue posiblemente la final de la Liga de Campeones en 2012, pero definitivamente esta es la más clara. Nunca me he sentido tan desesperado cuando me han derrotado en el campo", explicaba el centrocampista.

No pone excusas, siente que el partido que plantearon fue horrible. "Lo hicimos realmente mal y será importante ver qué salió tan mal. Hace tres meses jugamos con casi el mismo equipo contra España e hicimos un buen partido. Terminó 1-1 y deberíamos haber ganado", argumenta el alemán. Kroos jugó los 90 minutos y no tuvo casi presencia con el balón durante todo el choque. Aún así, fue el que más pases hizo de su equipo con mejor precisión.

Sobre las consecuencias que puede tener este choque, Kroos prefiere ser optimista. "Es el primer partido internacional malo en mucho tiempo, sería una estupidez pensar lo contrario. Aún así, espero que veamos esto como una oportunidad. Mejoraremos de nuevo, lo hemos demostrado muchas veces", alegó el medio centro. Alemania siempre vuelve, aunque esta goleada fue un resultado bastante sonrojante para el orgullo del país.

La imagen del partido

La reacción de Kroos tras la lesión de Ramos se hizo viral en las redes sociales. Una muestra más del compromiso del centrocampista germano que, pese a ir perdiendo 3-0 en ese momento, no pudo evitar dejar de pensar en el Real Madrid y en la posible baja de su capitán en el club blanco. Se cruzo el terreno de juego casi de lado a lado para ver qué ocurría con su compañero del Madrid y cuando Sergio se levantó para salir del campo, Kroos le dejó un mensaje.

El alemán no lo ha desvelado en el podcast, pero el momento recorrió las redes sociales siendo el sentir de toda la afición merengue. Al final, en esta conversación con su hermano vino a decir lo mismo que dejó tras el partido en los medios alemanes. "España nos dio una lección en todo, jugando con y sin pelota. No logramos entrar en el partido defensivamente. No funcionó nada, pero el problema no fue la táctica", explicó en la televisión de su país. El alemán es un símbolo del madridismo después de su trayectoria y, aunque tenía la responsabilidad de liderar a su selección, no se olvidó de los compromisos con su club.

[Más información: Kroos 'raja' contra las nuevas competiciones: "Somos títeres de la FIFA y la UEFA"]