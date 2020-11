Kroos zanja la polémica de las celebraciones: "Ya nadie me sorprende, he pasado página"

Toni Kroos ha sido protagonista en los últimos días por una de las polémicas más surrealistas que se recuerdan. El jugador alemán del Real Madrid expresó una opinión personal sobre las celebraciones que algunos jugadores suelen realizar cuando marcan un gol y el tema parece habérsele ido de las manos a aquellos que sintieron ofendidos con las palabras del futbolista bávaro.

El centrocampista del club blanco simplemente comentó con extrañeza que no entendía muy bien las celebraciones que realizaban algunos jugadores y que él le parecían raras y que no eran buenas para los niños, ya que después acostumbran a imitar esos comportamientos y que en ocasiones podrían no ser beneficiosos para ellos.

Sin embargo, estas inocentes palabras y sin mayor recorrido del jugador del Real Madrid han llegado hasta Inglaterra, especialmente hasta el vestuario del Arsenal, donde han aparecido dos jugadores para atizar a uno de los líderes de la selección alemana y para exaltar el gusto por las celebraciones más estridentes.

El primero en entrar al trapo fue Pierre Emerick Aubameyang, delantero gabonés del Arsenal y habitual de estas celebraciones extrañas desde que estaba en su etapa en el fútbol alemán, concretamente en el Borussia Dortmund. Allí, junto a sus amigos Marco Reus y compañía comenzó a poner de moda lo de celebrar los goles con máscaras y bailes en honor a algunos súper héroes, algo que a Kroos no le terminaba de convencer.

Aubameyang. Fuente: @Aubameyang7

Por ello, Aubameyang decidió responder al jugador del Real Madrid y preguntarse en tono irónico si Kroos tenía hijos, ya que él hacía esas celebraciones precisamente para sus hijos, por lo que no consideraba que fuera perjudiciales o malos ejemplos para los niños, sino todo lo contrario.

Interviene Ozil

Sin comerlo ni beberlo, Kroos estaba inmerso en una extraña guerra por las celebraciones de los goles, algo que, además, le afecta realmente poco, ya que no es su función en el campo la de marcar y celebrar. No obstante, la 'disputa' ganó mayor repercusión cuando un excompañero del alemán en la selección e integrante del Arsenal salió en defensa del delantero gabonés.

No era otro que Mesut Ozil, quien con un tweet mostraba la celebración de su compañero en uno de sus goles con la máscara del personaje 'Black Panther', asegurando además que para él esa era la mejor celebración de la historia, una clasificación que seguramente muy pocos se hayan puesto a elaborar alguna vez.

Kroos zanja el debate

Ahora, Toni Kroos ha querido zanjar por su parte este extraño debate que poco le aportaba él, pero no lo ha hecho sin antes dejar un curiosos mensaje. Ha sido en el medio alemán Bild donde el madridista ha dado su última réplica: "Ya nadie me sorprende. Me pareció divertido, pero ya he pasado página".

A muchos les sorprendió el poscionamiento tan claro que tuvo Ozil en el conflicto en favor de Aubameyang debido a que había compartido antes selección con Kroos, a lo que el jugador merengue ha querido aclarar que, a pesar de que nunca tuvo nada en contra de Mesut ni ningún problema con él, no se puede afirmar que fueran grandes amigos, sino un compañero más.

[Más información: Kroos 'raja' contra las nuevas competiciones: "Somos títeres de la FIFA y la UEFA"]