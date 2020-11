Las diez nacionalidades del Real Madrid

El Real Madrid vive una temporada atípica, en la que no ha realizado fichajes pese a la irregularidad que mostró en el pasado curso. No ha realizado fichajes por la obligación de mantener austeridad económica, y mantiene prácticamente la misma plantilla. Eso no impide que su objetivo a corto plazo sea realizar algún fichaje. Mientras los aficionados buscan las explicaciones de fútbol interior para realizar sus pronósticos, la entidad madridista trabaja para que los refuerzos lleguen pronto, de manera que puede consolidarse en La Liga y recuperar el terreno perdido en Europa.

El carácter internacional del Real Madrid ha ganado peso en los últimos años, a medida que el club ha traspasado a futbolistas de la casa mientras que ha realizado inversiones en el fútbol extranjero. En total, el actual equipo de Zidane cuenta con diez nacionalidades distintas, por lo que podría poner en liza una alineación con prácticamente un jugador de un país diferente.

Un once del Real Madrid con diez nacionalidades diferentes estaría formado por el ucraniano Andriy Lunin en la portería. Es el sustituto de Courtois, jugará presumiblemente Copa del Rey y es la gran apuesta de futuro blanca para guardar la meta. En la defensa, una línea liderada por el capitán Sergio Ramos, quien también luce el mismo brazalete con la Selección Española. Le acompañaría el francés Raphael Varane, campeón del mundo con Francia y un jugador determinante en las recientes Champions que ha logrado el equipo madrileño. Vive su novena temporada en el Santiago Bernabéu y los diez millones que el Real Madrid pagó por su fichaje están completamente amortizados. El brasileño Marcelo completa la línea defensiva.

Estos tres defensas están, precisamente, entre los futbolistas más veteranos de la casa blanca. Marcelo llegó en 2007 y celebra su décimo tercera campaña en Madrid. Dos años antes llegó Sergio Ramos, procedente del Sevilla y cuyo traspaso se tasó en 27 millones de euros.

Juventud y experiencia llenas de calidad

En el centro del campo, Zidane debe preparar una línea con cinco futbolistas para mantener un equipo con once nacionalidades diferentes. En la medular, destaca el uruguayo Fede Valverde, que está siendo la gran sensación del conjunto madridista en las pasadas temporadas. Tiene 22 años y se ha asentado como un fijo en el bloque del entrenador francés. Su compañía es de lujo. A un lado, Luka Modric, el croata que conquistó el Balón de Oro en 2018 y que llevó a su selección al subcampeonato del mundo en el Mundial de Rusia. Su edad, 35 años, no le impide seguir rindiendo a buen nivel y dejar golazos como el que anotó al FC Barcelona en el Clásico de la temporada 20-21. Al otro lado, estaría el alemán Toni Kroos, uno de los tres futbolistas del Real Madrid que tienen la estrella mundialista. El club blanco pagó al Bayern 25 millones por su fichaje en una operación que ha salido muy rentable.

En el centro del campo también entraría el noruego Martin Odegaard, un veinteañero que es la gran promesa madridista para los próximos años. Su paso, primero por la Eredivise con el Vitesse, y después en el fútbol español vistiendo la camiseta de la Real Sociedad, le ha permitido madurar como futbolista para dar el salto a la primera plantilla madridista. Es un centrocampista de calidad y con mucha visión de juego que puede aportar frescura y determinación al Real. Esta línea se completaría con el jugador bonus, el belga Eden Hazard, la mayor inversión del club madridista en las últimas temporadas. Florentino Pérez pagó en 2019 al Chelsea 115 millones por hacerse con sus servicios. Pese a que su primera temporada no ha sido buena, debido en buena medida a sus lesiones, Zidane tiene depositada mucha confianza en él y la dirección deportiva blanca cree que puede ser el futbolista que lidere el ataque del equipo durante los próximos cursos.

Delantera con acento serbio

Las posibilidades de Zidane para la delantera son muy amplias. La décima nacionalidad de su plantilla es serbia y está representada por Luka Jovic, un delantero serbio que dejó unos números extraordinarios en el Eintracht de Frankfurt alemán. La posibilidad de acompañantes es muy amplia. Su mejor escudero sería Karim Benzema, un jugador que ha mejorado su rendimiento desde la salida de Cristiano y que es la mejor arma ofensiva que actualmente tiene la escuadra de Zidane.

Diez nacionalidades en una plantilla formada por veinticuatro futbolistas. España, Ucrania, Francia, Bélgica, Brasil, Alemania, Croacia, Uruguay, Noruega y Serbia son los países que están representados en el Real Madrid. Los españoles, con ocho jugadores, son mayoría. Le sigue la colonia brasileña, con cinco representantes. Francia tiene tres, Bélgica cuenta con dos jugadores y el resto de países, un futbolista cada uno de ellos. Inglaterra, Argentina o Portugal son potencias futbolísticas que, a día de hoy, no están representadas en el club madridista.