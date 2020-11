"¿Benzema? Es muy frustrante no tenerle": crecen las presiones en Francia a Deschamps

La historia de Karim Benzema con la selección de Francia, su veto, sigue generando controversia en su país. Cada vez son más los que claman por la vuelta del delantero del Real Madrid a Les Bleus, que se perdió el último Mundial de Rusia en 2018 y va camino de no estar tampoco en la Eurocopa del próximo verano. Didier Deschamps sigue firme en su postura, pero las presiones son cada vez mayores.

Uno que conoce bien a los dos es Adil Rami, internacional francés que a sus 34 años juega en el Boavista de la liga portuguesa. En una entrevista en Le Parisien se ha referido a la situación de Benzema y no está de acuerdo con el hecho de que siga sin ser convocado por la selección después de su gran rendimiento durante las dos últimas temporadas.

Rami ha sido claro con su opinión: "Es muy frustrante no tener a Benzema en este equipo", señaló en la entrevista. "Decir esto no es estar en contra de Olivier Giroud. También necesitamos a Giroud porque es un goleador. Pero si hubiera una reconciliación con el técnico, sería genial volver a ver a Benzema de azul", añadió.

Rami celebra el Mundial de Rusia junto a Giroud Reuters

Cree, incluso, que el propio Benzema necesita regresar a la selección de Francia y acabar con este debate: "Para Karim es importante tomar parte en alguna gran competición. Es demasiado estúpida esta historia. Si es necesario disculparse públicamente o delante del entrenador, hazlo Karim. ¡Piensa en 'les bleus'!", clamó Rami, que en España jugó durante varias temporadas en el Valencia.

La postura de Benzema

De momento, no se prevé solución a la vista. Benzema habló recientemente de este asunto durante una entrevista en el programa Universo Valdano de Movistar+. Le duele no haber tenido nunca explicación alguna, aunque no siente decepción por no haber ganado el Mundial de 2018 junto a sus compañeros de selección:

"Me surgió un problema y pensé 'tengo que hablar con el seleccionador'. Pero nunca tuve una explicación. Creo que eso vino de arriba. Y se acabó. Lo bueno es que eso me ha dejado descansar más y estar al 100% para el Madrid. No me dolió ver que fuesen campeones del mundo, yo quería estar ahí, claro, pero he ganado Champions... Muchos títulos. Sinceramente, me dolió más que no me diesen explicaciones que el no haber levantado el Mundial", dijo Benzema hace unas semanas.

