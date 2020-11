Marco Asensio se juega su futuro en el Real Madrid y en la Eurocopa

Marco Asensio sabe que debe mejorar su rendimiento si quiere conseguir los objetivos. Ya en la previa del partido frente a Holanda comentó que todavía no estaba al cien por cien. "Aún me queda tiempo, paciencia, para llegar a mi mejor nivel. Confío en mi trabajo y en mis posibilidades", apuntó el futbolista en rueda de prensa.

Lo cierto es que Asensio ha pasado por un auténtico infierno después de que el pasado año no pudiese estrenarse hasta junio, con la vuelta del fútbol tras el parón por el coronavirus, por culpa de una lesión que le dejó KO durante la mayor parte de la temporada 2019/2020.

Volvió y demostró que estaba tocado por una varita, marcando a los pocos segundos de ingresar en el terreno de juego. Pero necesita más. Él, el Real Madrid y la selección española. Se llegó a quedar fuera de la convocatoria de Luis Enrique para este parón de noviembre y fue la lesión de Ansu Fati la que le metió en la lista definitiva.

Marco Asensio celebra con Canales y Morata un gol de la selección española EFE

Ante Holanda fue titular y a punto estuvo de firmar una asistencia, pero falló Morata de cara a puerta. A pesar de que no estuvo en la primera lista de convocados, Luis Enrique aseguró en la previa que confía mucho en él: "A mí Asensio me encanta. Los hechos demuestran la confianza que tengo. He contado con él en el 99% de las ocasiones. Yo respeto las decisiones y opiniones de los demás. Las mías están muy pensadas y medias, de mucho trabajo. Yo no pretendo gustar a todo el mundo".

Exigencia y presión

El conjunto blanco le fichó como una de las grandes promesas del fútbol español y ahora ha llegado el momento de que no salga del cascarón, sino que le aparte de una vez por todas. Él mismo ha asegurado que no le importa que le metan piedras en la mochila, que está dispuesto a asumir responsabilidades y consagrarse. Pero en la práctica no está siendo tan sencillo.

"Sé que juego en el Madrid y en la Selección. Ahora mismo es una motivación. Mi objetivo es estar mejor cada vez y sé que los buenos momentos van a llegar", ha asegurado. Y es por esto que sabe que debe dar más, rendir mejor para alcanzar el objetivo. En juego está ser importante en el Real Madrid en el futuro y también una plaza para estar en la Eurocopa que se disputa entre los meses de junio y julio del próximo año.

Marco Asensio, en un partido del Real Madrid con la camiseta rosa

El momento de romper y encadenar una racha regular de buenas actuaciones es lo que se espera de él. Desde su fichaje se han puesto muchas expectativas alrededor de su figura y lo cierto es que Marco Asensio lo asume con toda la naturalidad que puede y es por eso que él es el primero que quiere acabar de explotar en el Real Madrid.

589 minutos ha disputado ya en lo que va de curso. Ha estado presente en nueve partidos y eso solo confirma la confianza de Zidane en el balear. Pero ahora llega la hora de que él aporte con goles, con asistencias y es que en ambos aspectos del juego está inédito en esta 2020/2021.

La nueva generación llega pisando fuerte. Se habla de fichajes tan importantes como los de Kylian Mbappé o Erling Haaland. Vinicius Júnior y Rodrygo Goes también quieren un sitio... Todos saben que en el equipo blanco hay un hueco libre en el tridente, si Eden Hazard y Karim Benzema están bien, ellos son innegociables.

Marco Asensio parecía haber tomado la delantera, pero debe aportar más para que su puesto de cara al futuro en el club de Concha Espina no peligre, así como tampoco en la Selección. Ambas cosas parecen ir dadas de la mano en estos momentos. Un futuro de blanco y la Eurocopa están en juego.

