El Real Madrid, en alerta: los problemas en su defensa y el casting de centrales

El Real Madrid no pasa por su mejor momento en defensa. En Liga ha encajado 9 goles en 8 partidos y en la Champions League ha recibido otros 7 en 3 encuentros. Cifras que preocupan y que hubieran ido a más de no ser por el desempeño de Thibaut Courtois. El club blanco está en problemas con sus centrales y a la vez no descuida el futuro pensando en posibles refuerzos para las próximas ventanas.

El Madrid ya no es el muro defensivo ese que tras el parón por el confinamiento solo encajó seis goles en Liga en la recta final del campeonato. Algo ha cambiado y el club hace evaluación para calcular los pasos a seguir. Los centrales está en observación y se buscan soluciones para volver a dar un paso adelante.

El que mejor está de forma es Sergio Ramos. El capitán, a sus 34 años, sigue siendo irremplazable y con él en el campo el equipo siempre es mejor. La preocupación en su caso es su renovación ya que termina contrato a final de temporada. Él quiere seguir y la sensación es que ambas partes de acabarán entendiendo. Se cuece a fuego lento con la confianza en que el acuerdo llegará. Pero también hay que pensar en un sustituto.

Sergio Ramos protesta a Jesus Gil Manzano una decisión arbitral REUTERS

La pareja de Ramos en la zaga estos últimos años ha sido Raphael Varane. Y lo sigue siendo. Considerado uno de los mejores centrales del mundo, el partido del Manchester City, en el que sus errores enterraron las posibilidades del Real Madrid en la Champions, parece que le sigue pesando. Se le ha visto desacertado, fallón, y el equipo necesita de su mejor versión. Si alguien capaz de recuperarle es Zidane, pero tampoco se ve con malos ojos fichar competencia para él.

Luego está el caso de Militao, que costó 50 millones de euros hace dos veranos y, de momento, está lejos de haber demostrado que los vale. Al brasileño se le exige más. En algunos partidos ha dejado buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser, pero en otros se le ha visto nervioso y errante. Esta temporada es clave para su futuro y si quiere seguir de blanco debe dar un paso adelante.

Por último está Nacho Fernández. Cumple su octava temporada en el primer equipo, aunque su rol ha ido cayendo en picado los últimos años. Su agente, Juanma López, ha reconocido que todo estaba listo para que saliera este verano rumbo a la Serie A, pero la grave lesión de Carvajal lo cambió. Ha jugado gracias a su polivalencia, pero no se descarta que salga en las próximas ventanas de traspasos.

Opciones en la agenda

Con este panorama, el Real Madrid ya busca centrales en el mercado. Se busca un futbolista que dé un impulso en la zaga y pueda recoger el pesado testigo de Sergio Ramos cuando este se retire. Candidatos no hay tantos bajo esas premisas, pero el club tiene varios nombres anotados en la agenda a los que se seguirá de cerca esta temporada.

Uno de ellos es Dayot Upamecano, del RB Leipzig. Con 22 años recién cumplidos, este central francés impresionó a todos en la pasada Champions con su liderazgo. Pese a su edad, impregna su carácter a sus compañeros y eso es importante en una posición como la suya. El problema es que le sigue media Europa y su fichaje será una puja en toda regla.

Dayot Upamecano celebra un gol con el RB Leipzig REUTERS

Después está Jules Koundé. Su nombre ya se puso sobre la mesa en verano cuando Madrid y Sevilla se sentaron a negociar por otros asuntos (Kubo, que al final se fue al Villarreal). El club hispalense sabe que no le va a poder retener mucho más si sigue creciendo así y al jugador le sobran pretendientes. Un perfil más Varane para un central (también 22 años) con mucha proyección.

El tercer nombre es el de David Alaba. El más experimentado de todos (28 años) y el que más temporadas lleva asentado en la élite. El austríaco, que también puede jugar de lateral o mediocentro, ha decidido dar un giro a su carrera y salir del Bayern Múnich, club con el que se han roto las negociaciones por su renovación. Termina contrato en 2021 y todo apunta a que se irá gratis entonces. El problema, su ficha tan alta.