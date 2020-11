Kroos y su reacción viral al golpeo de Jon Rahm: "No entiendo nada de golf, pero..."

Jon Rahm es uno de los nombres del día después de su increíble hoyo en uno en el Masters de Augusta. El vídeo ha dado la vuelta al mundo y todos hablan de él, incluido una de ls figuras estrellas del Real Madrid, Toni Kroos. El centrocampista ha alucinado con el golpeo del golfista español y ha dado fe de ello desde su cuenta de Twitter.

Kroos ha sido uno de los tantos que han compartido el vídeo de Jon Rahm. Como en el caso de germano, como él mismo reconoce, el golpeo del golfista de Barrika ha llamado la atención hasta de aquellos que acostumbran a ver golf. Viendo la reacción de Kroos, ¿qué pensará Gareth Bale, excompañero del alemán y fan incondicional de este deporte?.

"No entiendo nada de golf. Pero creo que lo hizo bien", escribe Kroos en un tuit desde su perfil oficial. Su reacción al hoyo en uno de Rahm no ha tardado en acumular miles de 'me gustas' en la red social.

Versteh ja nix von Golf. Aber glaube das hat er gut gemacht https://t.co/R2PG90VBPg — Toni Kroos (@ToniKroos) November 11, 2020

El prodigioso golpe del golfista español Jon Rahm deslizando la bola sobre el agua y luego por el césped hasta embocarla en el hoyo ha llevado a la prensa belga a calificarlo como "uno de los golpes más bonitos de la historia"

"El golfista español se regaló uno de los golpes más bonitos de la historia de la disciplina el día de su 26 cumpleaños, mientras se entrenaba y reconocía el recorrido del Masters de Augusta", resume la radiotelevisión pública francófona de Bélgica RTBF, que ha llevado la hazaña a la portada de su edición digital.

El increíble golpe de Jon Rahm en Augusta

El vídeo del hoyo en uno del número 2 del ránking mundial también ha generado alabanzas en el canal deportivo flamenco Sporza, donde califican el tiro de "espectacular" y se preguntan si fue intencionado o fortuito.

"¿Uno de los mejores tiros de la historia o suerte? Las imágenes merecen la pena de todos modos", resume esa cadena, que muestra el vídeo con la acción del vizcaíno.

