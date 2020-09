Jon Rahm y Rafa Cabrera Bello se quedaron sin opciones en el US Open; DeChambeau, campeón

El grancanario Rafa Cabrera Bello y el vizcaíno Jon Rahm han acabado en la mitad de la tabla de clasificación del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se ha disputado esta semana en Winged Foot, a las afueras de Nueva York.

Cabrera Bello y Rahm, número dos del ránking mundial, era los únicos españoles en competición durante el fin de semana después de la eliminación en las dos primeras jornadas del castellonense Sergio García, el guipuzcoano Adrián Otaegui y el joven aficionado barcelonés Eduard Rousaud.

"La verdad es que me quedo decepcionado porque creo que la semana se merecía más. He estado arriba, he estado luchando. Hoy sabía que los hoyos más difíciles estaban al principio y he arrancado mal", dijo a EFE Cabrera Bello, que llegó a colocarse entre los primeros puestos de la clasificación hasta el sábado gracias a la precisión desde el tee de salida y una gran actuación con el putt, pero seis bogeys, dos doble bogeys y solo dos birdies lo relegaron al vigésimo tercer puesto provisional con un resultado acumulado de +10.

Jon Rahm, en el US Open de Golf 2020 EFE

"He intentado recuperar y he seguido luchando todo el día, pero tampoco terminaban de salir las cosas. Es una pena porque la semana podía haber sido mucho mejor y al final se queda en una mediocre", comentó decepcionado el grancanario que, sin embargo, ha obtenido su mejor clasificación de los siete Abiertos de Estados Unidos en los que ha participado.

Jon Rahm (+10), que se había puesto número uno del mundo gracias a dos victorias en el PGA Tour, llegó entre los favoritos a este segundo grande de una temporada inusual. Tras una semana complicada por las difíciles condiciones de Winged Foot, el golfista de Barrika tendrá que esperar hasta el Masters de Augusta, aplazado hasta mediados de noviembre, para volver a aspirar a su primer grande.

Victoria para DeChambeau

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau ha conquistado su primer grande en el Abierto de Estados Unidos, que se ha disputado esta semana en el histórico recorrido de Winged Foot, a las afueras de Nueva York. DeChambeau, el único que ha logrado bajar del par en la última jornada (-3) y en el resultado acumulado (-6), se ha desmarcado de los pronósticos y de sus rivales a base de bombazos con el driver y una precisión científica en el juego corto.

El golfista californiano licenciado en física se ha ayudado de sus cálculos matemáticos para no ceder terreno en ningún momento a su competidor más inmediato, el estadounidense de 21 años Matthew Wolff (par), que ha terminado a seis golpes del campeón.

Bryson DeChambeau, ganador del US Open de Golf del 2020 EFE

Más lejos aún han quedado el sudafricano Louis Oosthuizen (tercero con +2), y los estadounidenses Harris English (cuarto con +3) y Xander Schauffele (quinto con +4), que sí han cumplido los pronósticos de un resultado por encima del par en las difíciles condiciones de Winged Foot.

Mientras los veteranos de ediciones anteriores del US Open en Winged Foot, como las estrellas Phil Mickelson y Tiger Woods, intentaron sin éxito emplear la cautela y respetar la configuración del campo, DeChambeau se movió por los atajos con golpes de más de 300 metros y terminó superando el resultado del ganador de 2006 (+5) por nada menos que 11 golpes.

En un año inusual para el golf por la suspensión del Open Británico y el aplazamiento del Masters de Augusta a mediados de noviembre, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, los trofeos de los únicos dos grandes, disputados sin público, el Campeonato de la PGA (Collin Morikawa) y el US Open han caído en manos de primerizos.

