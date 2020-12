Haaland, ¿un adiós cantado?: "No jugará más para el Dortmund y dará el siguiente paso"

El futuro de Erling Braut Haaland tiene pendientes a un buen puñado de equipos de Europa, los más grandes del continente. Entre ellos está el Real Madrid y, aunque las previsiones para un salto en su carrera apuntan a 2022, una leyenda del fútbol alemán cree que ya es hora de que salga del Borussia Dortmund. Quien ha hablado ha sido Löthar Matthaus, recientemente incluido en el Balón de Oro Dream Team.

Matthaus anima a Haaland a salir y cree que el Dortmund no debería cerrarle las puertas: "La positividad que irradia se refleja en el equipo y por ello pienso que llegado el momento, Haaland no jugará más para el Borussia Dortmund y dará el siguiente paso. Ya está preparado y estamos orgullosos de tenerle en la Bundesliga", dice sobre lo visto de Haaland en Alemania en solo un año.

Incluso, Matthaus habla en pasado sobre Haaland y el Dortmund: "El Dortmund debe estar agradecido de haber podido contar con él, porque es un delantero que encaja perfectamente en el equipo". Unas declaraciones en el portal de la Bundesliga que da esperanzas a la larga lista de pretendientes que tiene el delantero noruego.

Más elogios

Los elogios de Matthaus hacia Haaland no acabaron aquí: "A sus 20 años, es una máquina. Es un delantero que vuela. Aporta positividad al equipo a la vez que aporta goles. Es irremplazable. Erling Haaland es considerado en Dortmund de la misma forma que Robert Lewandowski lo es en el Bayern de Munich: el jugador de arriba que, no solo es responsable de marcar goles, si no también de arrastrar al equipo con él. Es un líder con 20 años".

"Todo ello dice mucho de él", agrega. "Sabe lo que debe hacer. Trabaja en defensa también, algo que disfruto mucho cuando veo a Lewandowski haciéndolo también. Él no es solo un delantero fijo. Su forma de pensar, para un chico de 20 años... Que no solo piensa en él mismo, si no en todo el equipo", concluye.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la Champions 2020/2021 Reuters

Habrá que ver si Matthaus tiene razón y el adiós de Haaland del Dortmund se adelanta al verano de 2021. El equipo alemán acordó con el jugador cuando le fichó del RB Salzburgo el invierno pasado que en 2022 le dejaría decidir su futuro. Eso significa que, al menos, Haaland estaría atado verbalmente al Dortmund por otra temporada más. Aún así, será uno de los grandes culebrones del próximo año.

En Inglaterra, donde los dos equipos de Mánchester se mantienen muy pendientes de Haaland, confían en que en 2021 haya una posibilidad de hacerse con su fichaje. Daily Mail aseguraba la pasada semana que el Dortmund podría pensárselo si llega una oferta lo suficientemente atractiva como para no esperar un año más. Además, los resultados no están siendo buenos y no ayudarían a mantener a Haaland del todo contento.

Su padre, Alf-Inge Haaland, ya se encargó de desatar los rumores sobre su hijo hace muy poco. "Ahora está feliz en el Dortmund, pero Erling ama los desafíos y en el fútbol nunca se sabe. Veremos", dijo en una entrevista en Tuttosport. ¿Cambio de equipo a la vista?

[Más informoción: Haaland deja la puerta abierta: el mensaje de su padre al Real Madrid y otros pretendientes]