El Real Madrid espera el 'Gordo' de los fichajes en el año 2021

Las obras del Santiago Bernabéu van viento en popa y con la llegada del nuevo año, se espera que el templo blanco vuelva a abrir sus puertas para que la afición llene de color las gradas. Como ya ha adelantado EL BERNABÉU, el Real Madrid acudirá al mercado de fichajes en 2021 si los aficionados regresan antes del final de la presente temporada al estadio. Y nombres hay varios que suenan con más o menos fuerza.

Si Salah se deja querer, Pogba y Camavinga ya han movido ficha para llegar a la casa blanca. Aunque los dos nombres en rojo en la agenda no son otros que los de Haaland y Mbappé. Precisamente, desde Francia llegan noticias inquietantes sobre el futuro del delantero francés.

Por un lado, Leonardo asegura que ahora están más cerca de la renovación que hace unos meses, mientras el jugador mantiene su silencio y la prensa del país galo habla de un agujero en las cuentas del todopoderoso PSG que pone en jaque el plan de renovación de Neymar y del propio Mbappé.

Mbappé y Neymar con el PSG Reuters

Además, no hay que olvidar el 'factor Messi' y es que el argentino continúa jugando al despiste sobre su continuidad o salida del Barcelona y de producirse esta última, el Paris Saint-Germain es el gran candidato, junto al Manchester City, a hacerse con sus servicios.

El deseado

Al Real Madrid tal vez no le toque el 'Gordo' este martes, pero el gran premio en el mercado es el fichaje de Kylian Mbappé y este sí que podría llegar en el verano de 2021. El Santiago Bernabéu, el capítulo de salidas y su decisión de no renovar con el PSG son las claves de la operación que mantiene en vilo al fútbol europeo. Y es que los blancos no están solos en la pelea.

El Liverpool es el gran rival del trece veces campeón de Europa para conseguir el 'sí, quiero' del internacional galo. Aunque el Real Madrid cuenta con la baza de que el delantero sueña desde que era un niño con vestir la elástica que ya portaron sus ídolos Zidane o Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé, durante el PSG - Dijon de la Ligue-1 REUTERS

El PSG es consciente de este deseo, ya en 2017 tuvieron que hacer frente al interés del club de Concha Espina por Mbappé, aunque en aquel momento el jugador decidió dejar el Mónaco por el conjunto parisino para poder continuar así algunos años más en su país.

En esta decisión tuvo mucho que ver su familia. La opinión de su círculo más cercano es muy importante para el delantero. Por aquel entonces, apenas tenía 19 años y su carrera no había hecho más que despegar, fue por eso por lo que decidieron que lo mejor era seguir creciendo en la Ligue-1 hasta que llegase el momento de dar el gran salto.

La Champions

Un momento que parece estar a la vuelta de la esquina. Desde el Paris Saint-Germain continúan apostando por la renovación del futbolista galo, pero todavía quedan seis meses para el final de la temporada y además de los detonantes del Real Madrid respecto al regreso del público al Santiago Bernabéu, el PSG también depende de un nuevo fracaso en la Champions League y de cuadrar sus cuentas.

Mbappé siempre ha tenido muy claro que la Champions League es el gran objetivo de su vida. Con la selección de Francia ya ganó el pasado Mundial de Rusia, pero si algo ha repetido es que su obsesión es levantar la 'Orejona', algo que sabe que estaría más cerca jugando en el Real Madrid, el rey de la Copa de Europa.

[Más información - Las 25 curiosidades de Kylian Mbappé: el francés de Oro que sueña con el Real Madrid desde niño]