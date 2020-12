Jon Jones y Dana White firman la paz por Navidad: un 2021 para pelear por el peso pesado de la UFC

2021 puede ser un gran año para la UFC. Las artes marciales mixtas (MMA) están de moda, pero la empresa que lidera Dana White es la que continúa rompiendo barreras y ganando más y más adeptos con el paso del tiempo. El próximo año será el del regreso de Conor McGregor e incluso se especula con la también vuelta de Khabib Nurmagomédov. Junto a ellos comparte protagonismo Jon Jones.

La diferencia entre Jones y los otros dos, es que este en realidad nunca llegó a dejar la UFC, aunque sí ha amenazado con ello en este 2020 que está a punto de acabar. Un enfrentamiento con Dana White provocó el cisma entre el promotor y el campeón del semipesado.

"No seas mentiroso, mi reputación ya ha recibido suficientes golpes. No necesito esa tontería, Dana. Simplemente ve adelante y libérame de mi contrato con la UFC por completo. Estoy seguro de que algún promotor en algún lugar estará más que feliz de recogerme", dijo Jon Jones después de que Dana White asegurase que este pedía una cantidad insoportable de dinero.

El campeón de la UFC Jon Jones Reuters

"Reyes vs. Jan por el campeonato mundial de pesos pesados de la UFC. A partir de ahora, no tengo nada que ganar luchando contra ninguno de ellos. Avísenme si quieren preparar un día en 2021 para esa pelea de Izzy. Espero que estén dispuestos a pagar para entonces", añadió después. Unas palabras que sonaron a posible despedida y es que, de hecho, llegó a querer deshacerse de su cinturón del semipesado.

Cambio de categoría

La vuelta de Jon Jones está muy cerca, a tenor de las últimas informaciones y declaraciones que llegan desde el mundo de las MMA. Las diferencias con Dana White alejaron del octágono al neoyorquino, pero una conversación con el dueño de la UFC parece haberlo cambiado todo. El luchador no solo está preparado para volver a pelear, sino para convertirse en el nuevo campeón de los pesos pesados.

"Jon Jones está en la UFC hace más de diez años. Tuvimos una buena conversación hace una semana, y está listo para volver. Tiene la cabeza en el lugar correcto y nosotros estamos en un buen lugar", aseguró Dana White en BT Sport recientemente. Los planes del mandamás de la UFC sitúan a 'Bones' intentando ser campeón de su segunda división en el verano de 2021.

Jon Jones, durante un combate en el octágono de la UFC Reuters

Los medios especializados aseguran que la UFC quiere que "Miocic defienda el título del pesado ante Francis Ngannou" en el mes de marzo. Todavía no es oficial, pero es la negociación que está sobre la mesa. El ganador entre estos dos podría ser el rival por el título de los pesos pesados de Jon Jones, al menos esto es lo que se estudia en estos momentos.

Opciones de campeón

El entrenador de 'Bones', Mike Winkeljohn, ya está preparando el terreno: "El peso pesado es un animal diferente, pero Jon pasó gran parte de su carrera entrenando con algunos de los mejores pesos pesados del mundo. He visto a Jon hacer cientos de rondas con tipos como Alistair Overeem y Andrei Arlovski y Travis Browne. Hemos tenido una plétora de grandes pesos pesados a través de Jackson, y Jon ha sido Jon Jones con todos ellos"

"El nivel de habilidad de Jon es tan alto, su coeficiente intelectual de pelea es tan alto, que no creo que alguien que tenga una ventaja de 20 libras sobre Jon vaya a hacer una gran diferencia. Es un artista marcial tan hábil. Creo que la categoría de peso intriga a Jon. No solo estás subiendo de división, a veces puedes subir como 50 libras. Estos tipos son grandes. No es como subir 15 libras como todos los demás", añadió recientemente el preparador.

Jon Jones con el campeonato semipesado de UFC. Foto: Twitter (@ufc)

"Puede ser un gran salto. Así que eso marca una gran diferencia. Jon siempre lo ha hecho muy bien contra los pesos pesados. Siempre ha tenido la capacidad de cambiar las cosas y, en lo que respecta al coeficiente intelectual, Jon es ese tipo. Si está peleando con un tipo como Andrei Arlovski con un gran revés, sabe cómo anularlo. Realmente tiene calidad y técnica para poder explotar esta división", continuó.

"Si está peleando con un tipo como Alistair Overeem, que lanza un gran gancho en una rodilla al cuerpo, sabe cómo evitarlo. Es muy bueno para leer a un luchador y saber lo que va a hacer, a veces antes de que el luchador se conozca a sí mismo. Ha eliminado una división, así que tiene sentido pasar al peso pesado. Apliqué dinero a que Jon pasara al peso pesado y dominara allí también", finalizó Winkeljohn.

Joe Jones podría pelear por el cinturón en el verano de 2021. Todo un reto para el de Rochester (Nueva York, Estados Unidos), que ya hace unos meses no dudó en asegurar que él era, y no Khabib, el mejor luchador de la UFC de todos los tiempos porque posee quince títulos mundiales por los cuatro del ruso. Aunque en su caso, su marca no está inmaculada, ya que mientras 'The Eagle' tiene un récord de 29-0, el de Jones es de 26-1.

