Koeman, sobre las vacaciones de Messi: "Una semana sin entrenar le viene bien"

Koeman ha explicado detalladamente el motivo de la ausencia de Leo Messi hasta 2021 en la rueda de prensa previa al choque frente al Eibar de este martes. "Estaba con molestias en el tobillo. No podía entrenar ni jugar mañana. Una semana sin entrenar le viene bien", explicó el técnico neerlandés confirmando sus problemas físicos que, para algunos, resultan una excusa por la que el argentino ha recibido más vacaciones que nadie.

Sobre las palabras del argentino en la popular entrevista de este domingo, Koeman ha admitido que siempre ha estado tranquilo aunque ayer confirmase que no tiene nada decidido. "No he visto la entrevista en directo pero hoy ha salido en la prensa y lo he visto. En su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar", explicó el entrenador culé.

Precisamente, en esa charla Messi halagó a Koeman diciendo que su fichaje fue un acierto. "Agradezco sus palabras porque es un jugador muy importante y a cualquier persona le gusta que hablen bien de él mismo. Se lo agradezco. Yo sigo siendo el mismo. Intento sacar el equipo adelante, estamos haciendo cambios en un año de transición y él todavía es una pieza clave en el equipo", expuso el holandés muy satisfecho con lo que ha leído.

Al argentino se le ha relacionado bastante con el PSG desde el momento en el que se dio bombo al despido de Thomas Tuchel y la posible llegada de Mauricio Pochettino. Sobre este asunto también ha hablado Koeman: "Messi no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino".

Abre la puerta

El mercado invernal está a punto de comenzar y Koeman no ha escondido que puedan hacer alguna operación. "El tema es prepararnos y si hay algo que nos gusta o a un jugador joven le conviene jugar minutos medio año en otro equipo, primero hablamos con el jugador, porque al final cada jugador tiene la decisión de si se quiere ir o no. Les damos consejos a los jugadores jóvenes o a los mayores que por cualquier razón no tienen minutos", argumentó el neerlandés.

Koeman confirmó que estaban hablando con algunos jugadores para salir: "Estamos hablando sobre cosas del equipo dónde mejorar, dónde hay jugadores que no damos muchos minutos ni partidos qué es lo mejor para ellos. Pero no es definitivo, por eso no me gusta hablar sobre casos individualmente". Ahí aparecen nombres como los de Aleñá y Riqui Puig.

