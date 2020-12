Así se correrá la San Silvestre de la Covid-19: "Habrá más gente y se engancharán al running"

La Covid-19 ha cambiado todo en el mundo y esto también afectará al día 31 de diciembre. El último día del año siempre está marcado en lo deportivo por las carreras de San Silvestre en este país. España despide los últimos 365 días corriendo y en este 2020 la situación se ha tenido que adaptar a las circunstancias de la pandemia.

Son muchas las plataformas que han tratado de hacer posible esta última carrera del año para muchos aficionados al 'running' y para todos aquellos que se toman esta carrera con filosofía y se disfrazan. Una de ellas es la empresa EDP que ha activado un movimiento virtual conocido como 'La San Silvestre, la energía que nos une' por el que todos aquellos que ese día quieran correr puedan competir como lo hacían en años anteriores.

Uno de los abanderados de este movimiento es el maratoniano Martín Fiz, que también se adaptará a esta situación y correrá en su Vitoria natal la distancia larga de 10 kilómetros de forma individual. Será uno de esos 700.000 que suelen cumplir con esta tradición año tras año en diferentes puntos de la península, que este año correrán juntos de manera virtual.

Martín Fiz, con la camiseta de la San Silvestre 2020

Entrando en la web www.lasansilvestre.com, todos aquellos que deseen participar tanto en la carrera de cinco kilómetros como en la distancia larga, podrán entrar en un sistema al que podrán subir su marca. Tendrán entre las 8:00 horas y las 21:00 horas para completar el recorrido y cumplir con su tradición habitual. Será extraño no encontrarse a otros compañeros o hacerlo en solitario, pero el objetivo es que salgamos de este horrible 2020 corriendo.

Mentalizarse

El propio Martín Fiz reconoce que no es fácil adaptarse a esta situación. "Hemos pasado de carreras presenciales a que sean todas prácticamente virtuales. A mí que me gusta correr con gente a los dos lados de la carretera... hay que mentalizarse", explica el ganador de la San Silvestre Vallecana de 1995. Una cita que recuerda con mucho cariño.

"He ido 4 o 5 años a la San Silvestre Vallecana y siempre me ha ido muy bien. Puede ser que fuera porque en ese momento era muy de campo a través. Recuerdo la bajada por Atocha a tope, llegar al Puente de Vallecas empezando a subir muy bien y cuando llegabas a Vallecas te animaban mucho. Tengo muchas fotos. Algunos te tiraban hasta espuma, eran un poco más maleducados. Fue un ambientazo tremendo. Acababas la carrera, te tocaba pasar el antidoping y llegaba casi a las doce a casa con las uvas", apunta Fiz.

Martin Fiz, durante una San Silvestre

Como otros muchos aficionados al 'running', el atleta español no se pierde una. "Yo creo que he corrido todos los años la San Silvestre. La he corrido en siete u ocho ciudades. Desde Vitoria que es mi ciudad, pasando por Beasaín, Móstoles, la Vallecana, la de Maspalomas...", argumenta el campeón del mundo de maratón.

Es por lo que este año no se podía perder una nueva edición ni con el coronavirus amenazando en las calles. Fiz, que también organiza otras carreras, estima que estos aplazamientos de carreras populares seguirán produciéndose. "Hemos estado hablando en los últimos días para mi maratón para intentar poner fecha y seguramente el mes de mayo será imposible. Estamos hablando de julio, aunque todos los eventos de este tipo se están aplazando a otoño", desvela el atleta de 57 años.

Gana el deporte

El objetivo es que se pueda correr y que la gente demuestre que el deporte sigue siendo seguro y saludable para combatir la pandemia. "El correr, en este estado de pandemia, ayuda tanto mentalmente como físicamente. Ahora hay más gente que hace deporte, la gente mayor camina más que antes, los niños salen con sus padres a hacer bicicleta y montaña... La filosofía de vida ha cambiado con esto", argumenta el mismo Fiz.

Un corredor haciendo 'running'

El atleta confía en que este año se tome esta cita como una oportunidad para corredores no tan habituados y que sea un punto de partida para muchos. "Yo creo que este año va a correr más gente que la que lo suele hacer. Los niños van a acompañar a sus padres. Es una manera de que la gente se enganche al running. Van a ver que esto no es tan duro, que la mejora va a ser buena y van a empezar a buscar carreras", explica el campeón del mundo y de Europa de maratón.

Dentro de este marco de la carrera, Fiz establece tres tipos de corredores. "El primero serán los que se disfracen. Los que corren en familia y van a disfrutar. Luego están los que buscan marca. Van a elegir un circuito que se adapte más a eso. Y luego están los 'pro' que, además de mejorar su marca, quieren que aparezca su nombre en la web lo más arriba posible", apunta el plusmarquista español.

Además, esta San Silvestre será también solidaria. El movimiento impulsado por EDP se compromete a donar el 20% de la inscripción de cada corredor que irán a parar a los organizadores de los cientos de pruebas locales en momentos tan difíciles. Esta vez correr no será de cobardes, si no una muestra de que el fin de la situación tan complicada que nos ha acompañado en 2020 está más cerca de quedar en el olvido.

[Más información: Los cinco consejos de Martín Fiz para correr San Silvestre virtual de 2020]