McGregor, tras su derrota ante Poirier: "Estaba enfocado en el boxeo, merecía que me pateara"

Conor McGregor ha hablado sobre su sorprendente derrota contra Dustin Poirier. El luchador irlandés era el favorito en todas las apuestas y su regreso había levantado una gran expectación. Se había afirmado que tras mucho tiempo entrenando, había vuelto más fuerte que nunca. Sin embargo, a 'The Notorious' se le notó su inactividad y su falta de competición.

A pesar de eso, el luchador irlandés tuvo el combate bajo control en algunos momentos y comenzó el primer asalto con muy buenas sensaciones. No obstante, los duros ataques de su rival con las piernas terminaron minando su fortaleza y provocando que se viniera abajo en el segundo asalto tras una serie de combinaciones con las manos que le noquearon, algo que no había sucedido nunca en su carrera en la UFC y que le ha reportado numerosas críticas, algunas de lo más hirientes.

McGregor sabe que la inactividad le pasó factura, pero aún así disfrutó enormemente en su vuelta y considera que ese es el camino para volver a formar parte de las leyendas de las artes marciales mixtas. Al fin parece ser que Conor ha comprendido que para ganar y estar en forma necesita subirse de vez en cuando al octógono.

Conor McGregor, en el pesaje previo a la UFC 257

"Disfruté acumulando más tiempo dentro del famoso Octágono de UFC. 40 segundos en 3 años es todo lo que había tenido hasta esta pelea. Saboreaba cada segundo y disfrutaba de mi trabajo". Sin duda, el duelo ante Poirier le ha abierto los ojos y le ha hecho darse cuenta de algunos errores que ha cometido en los últimos años.

Además, McGregor aporta otra de las claves importantes de su derrota, y fue su excesiva preocupación con el boxeo y con su famoso combate frente a Manny Pacquiao: "Quizá fui demasiado disciplinado y me enfoqué en adoptar una postura principalmente para boxeo. Es lo que pasa por escoger esta pelea y este oponente como una antesala para mi combate de boxeo contra Pac-Man".

Sin embargo, el luchador irlandés no pone excusas y es consciente de que fue una derrota merecida, sobre todo por el gran trabajo realizado por Dustin Poirier, que se aferró a sus opciones como si su carrera dependiera de ello. Para 'The Diamond' era muy importante devolverle la derrota sufrida en 2014.

Análisis del combate

"Me merecía que me patearan las piernas al entrar con este pensamiento. Este no es no un deporte en el que se pueda jugar. Aparte de esto, mis golpes fueron precisos y tenía el control total. Aunque los ataques a mis piernas se fueron acumulando en el transcurso de la pelea. Me lanzó 18 en total, con el último doblándome la pierna completamente, eso fue todo".

McGregor, KO ante Poirier

Ese productivo ataque a las piernas de McGregor terminó provocándole una lesión y que abandonara el pabellón apoyado sobre una muleta: "El nervio peroneo quedó lesionado. ¡Fascinante! Es la primera vez que lo experimento. Luego, una tremenda ráfaga de golpes de mi oponente para acabar la pelea. ¡Me quito el sombrero! Una combate bien peleado por parte de 'The Diamond'".

Por último, McGregor ha asegurado que su derrota contra Poirier le ha abierto un nuevo frente en su horizonte que no esperaba, pero que tampoco rehúsa. Poirier se ha ganado su hueco entre los Mayweather, Pacquiao, Khabib y compañía: "¡Estamos 1-1, ahora una pelea de trilogía por todo el oro! ¡Wow! ¡Emocionante! No es la trilogía que estaba esperando, o el movimiento que anticipé, pero estaría mintiendo si dijera que esto no está destinado a suceder. ¡Esto es exactamente como tiene que ser!".

