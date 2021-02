"Conor McGregor siempre piensa en probar cosas nuevas y la WWE le vendría bien"

Ahora que Conor McGregor al fin volvió a subirse al octágono de la UFC aparecen los rumores sobre su posible salto a la lucha libre. No es la primera vez que se especula con esta posibilidad y a buen seguro que tampoco será la última. Y no solo eso, sino que sigue en duda si regresará al cuadrilátero para enfrentarse con Manny Pacquiao.

Su derrota ante Dustin Poirier en la UFC 254 frustró en parte el plan de futuro del irlandés. Sin victoria, el combate de boxeo con Pacquiao parece ir esfumándose, así como la posibilidad de convencer a Khabib para un nuevo duelo entre ambos en el octágono.

McGregor tiene claro que se ha confundido. Que no puede pelear dos veces en dos años, sino que tiene que hacerlo más a menudo para volver a conseguir victorias. Sin embargo, la puerta de la WWE vuelve a abrirse o al menos sobre ello ha hablado el luchador irlandés Sheamus.

Mientras Sheamus desafiaba a Drew McIntyre, el campeón, aprovechaba para lanzar un guante a 'The Notorius': "Todo dependerá de lo que él quiera. Los luchadores de la UFC hacen uno o dos combates al año". No sería el primero que cambia la UFC por la WWE, antes que él ya lo hizo Ronda Rousey, así como Brock Lesnar ha ido intercalando las diferentes disciplinas.

"Ha coqueteado con venir a la WWE en un par de ocasiones. Continúa en activo, ha ganado campeonatos. Creo que es el tipo de persona que siempre está pensando en probar cosas nuevas y la WWE le vendría bien", afirmaba Sheamus durante una entrevista con BT Sports.

"Sería grandioso"

Sheamus ha asegurado que "sería grandioso" contar con Conor McGregor en la WWE. No hay que olvidar que aunque perdió ante Dustin Poirier y no es uno de los actuales campeones del mundo, el nombre del irlandés va ligado al del interés mediático y el éxito en visualizaciones.

"Siendo sincero, no creo que se trate de si va a hacerlo o no, más bien creo que se trata de cuándo. Si quiere trabajar conmigo, sería grandioso. Podría tener la lucha de su vida aquí, podría darle un par de bofetadas a las que no está acostumbrado. De eso se trata todo, de que venga aquí y luche en un entorno diferente", sentenciaba un emocionado Sheamus.

