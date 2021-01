El último ataque a McGregor: "Ver un pedazo de mierda ser sacrificado fue genial, me encantó"

Conor McGregor no es un personaje especialmente querido por sus adversarios. Por si tenía alguna duda, el luchador irlandés está siendo testigo de cómo muchos profesionales de las artes marciales mixtas e incluso del boxeo han aprovechado para salir a escena a cargar contra él y a vitorear su clara derrota frente a Dustin Poirier.

Cierto es que el irlandés no tuvo el final esperado en su lucha contra el estadounidense y que, a pesar de haber dominado el combate en algunas fases, fue derrotado con el primer nocaut de su carrera en la UFC. Por ello, desde el mismo momento en el que cayó a la lona, McGregor no ha parado de recibir ataques.

Uno de los que no tardó ni unos segundos en apuntar hacia él fue su gran rival Khabib Nurmagomedov, con quien mantiene una importante rivalidad desde hace años y con quien se espera que vuelva a pelear antes de su retirada definitiva. El luchador con quien protagonizó una batalla campal por los aledaños del octógono en la que estuvieron involucrados ambos equipos, no dudó en acusarle de haber cambiado a sus sparrings por niños pequeños.

Khabib no fue el único en atacarle, ya que dentro de su entorno, también quisieron valorar la derrota del irlandés. Fue su entrenador Javier Méndez, quien le hizo una crítica deportiva bastante dura: "Ha retrocedido un poco y Khabib ha mejorado mucho, por lo que habría sido aplastado. McGregor nunca va a conseguir esa revancha. Y tampoco Tony Ferguson". Así lo contaba en Submission Radio.

Su reacción, como la de su otro gran rival dialéctico de estos últimos años Mayweather, no fue extraña, aunque sí ha sorprendido la contundencia de los ataques que ha recibido y de la rapidez con la que todos han decidido disparar contra él, como si le estuvieran esperando durante su inactividad para atacarle directamente en cuanto ha vuelto a poner un pie en el octógono.

Acoso y derribo

Sin embargo, los ataques recibidos no se han quedado ahí, ya que en las últimas horas se han sumado también las figuras de Justin Gaethje y Avni Yildirim. Justin elaboró su terrible crítica en ESPN, donde disparó sin piedad contra Conor.

"No me siento mal por McGregor. Me encanta ver a un bocazas ser noqueado, no hay nada que me haga más feliz. Ver un pedazo de mierda ser sacrificado, fue genial, me encantó. Para que luego salga y diga que quiere una oportunidad por el título en una revancha con Poirier, o su entrenador, son unos idiotas. Ha sido tratado de manera especial una y otra vez y no aprovechó esta oportunidad. Habían hecho un evento para que él ganara. Ahora quiere ser el señor humilde, pero sabemos que se habría comportado de otra manera si hubiese vencido".

Por su parte, Yildirim, profesional del boxeo y próximo rival de Canelo Álvarez, criticó lo que él considera un acto de sobradez al intentar introducirse en el mundo del boxeo con rivales como Mayweather o Pacquiao e intentar ganarles.

"Somos profesionales en lo que hacemos. Lo hemos hecho durante años para llegar al nivel en el que estamos. Creer que puedes entrar en un deporte y vencer a alguien que lo ha hecho toda su vida es arrogante e ignorante por decirlo de manera suave. Claramente perdió ante Mayweather y no entiendo por qué tiene el deseo de perder ante Pacquiao". Así lo ha expresado en SunSport.

